Заместник-министърът на външните работи на Кения обвинява Москва, че привлича кенийски граждани в Русия и ги изпраща на украинския фронт като „пушечно месо“, пише германското издание NTV.

„Тези хора се използват като пушечно месо на фронта“, заяви заместник-министърът на външните работи на Кения Корир Синг’Оей.

В статията се посочва, че министърът на външните работи Мусалия Мудавади планира да пътува до Москва следващия месец, за да „сложи край на тези действия“.

Той също така възнамерява да положи усилия за връщането на кенийците, заловени от Украйна. Мудавади иска да провери и състоянието на гражданите, лекувани в болницата.

Изданието, позовавайки се на изявлението на министъра, отбелязва, че през последните два месеца от Русия са изтеглени над 30 кенийци. Агенциите за набиране на персонал в източноафриканската страна са затворени.