      сряда, 11.02.26
          Война

          В Кения обвиниха Русия: Използва гражданите ни като пушечно месо в Украйна

          11 февруари 2026 | 09:26 140
          Кенийски войник в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Заместник-министърът на външните работи на Кения обвинява Москва, че привлича кенийски граждани в Русия и ги изпраща на украинския фронт като „пушечно месо“, пише германското издание NTV.

          „Тези хора се използват като пушечно месо на фронта“, заяви заместник-министърът на външните работи на Кения Корир Синг’Оей.

          В статията се посочва, че министърът на външните работи Мусалия Мудавади планира да пътува до Москва следващия месец, за да „сложи край на тези действия“.

          Той също така възнамерява да положи усилия за връщането на кенийците, заловени от Украйна. Мудавади иска да провери и състоянието на гражданите, лекувани в болницата.

          Изданието, позовавайки се на изявлението на министъра, отбелязва, че през последните два месеца от Русия са изтеглени над 30 кенийци. Агенциите за набиране на персонал в източноафриканската страна са затворени.

          Последвайте Евроком в Google News

          Свят

          Прилика с Епстийн превръща живота на турчин в изпитание

          Дамяна Караджова -
          Мъжът разказва, че заради визуалната прилика с американския финансист все по-често става обект на подозрение и осъдителни реакции.
          Политика

          Зеленски обявява избори и референдум за мир на 24 февруари

          Георги Петров -
          Зеленски потвърди пред репортери, че Вашингтон настоява всички документи да бъдат подписани и конфликтът да приключи до юни
          Война

          Руски изтребител Су-30СМ2 прелетя край въздушното пространство на НАТО с касетъчни бомби и противокорабни ракети

          Иван Христов -
          Отбелязва се, че в края на януари испански изтребители EF-18M, изпълняващи мисии в Балтийския регион като част от мисията на НАТО за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, прехванаха руски самолет, въоръжен с две противокорабни ракети Х-31А и две касетъчни бомби РБК-500.
