НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияОбщество

          В планините е подходящо за ски спортове

          Съоръженията по курортите работят, съобщиха още от ПСС

          11 февруари 2026 | 09:42 180
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          В планините е подходящо за ски спортове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

          - Реклама -
            
            

          Във високите части времето е мъгливо. Температурите в планините са между минус шест и минус два градуса.

          Съоръженията по курортите работят, съобщиха още от ПСС. Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

          Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре.

          На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време.

          Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ

          Десислава Димитрова -
          Костадин Костадинов отправи остра критика към „ПП – ДБ“ в декларация от парламентарната трибуна, след която получи наказание „забележка“ за използвания език.
          Крими

          Побой в столичното метро: Арестуваха младеж за нападение над две деца

          Дамяна Караджова -
          Единият пострадал е с избит зъб, а другият е ранен с нож при инцидента.
          Икономика

          ОИСР: България губи инвеститори заради липсата на план за въглищата

          Росица Николаева -
          Цената на квотите за емисии достигна 84 евро за тон през 2025 г., което прави произведената от въглища електроенергия прекалено скъпа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions