Ваканция&СПА Експо започва в четвъртък; министърът на туризма Мирослав Боршош открива международния формат

В четвъртък, 12 февруари, стартира туристическото изложение Ваканция&СПА Експо. Министърът на туризма Мирослав Боршош ще открие международния формат, който ще събере в Интер Експо Център в София над 250 изложители от Европа, Азия и Африка. Ваканция&СПА Експо се организира от Интер Експо Център, с подкрепата на Министерството на туризма на Република България.

- Реклама -

Официалната церемония от 11.00 часа ще се състои в Централното фоайе на Интер Експо Център. Заедно с министъра на туризма Мирослав Боршош ще присъстват представители на посолства, национални и регионални бордове, браншови организации, официални лица.

Ваканция&СПА Експо 2026 ще събере в Интер Експо Център над 250 изложители, предлагащи продукти и решения за всички сегменти на туристическия бизнес. При близо 40% чуждестранно присъствия, се включват компании от България, Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Румъния, Гърция, Сърбия, Алжир, Уганда, Албания, Узбекистан. Мащабни са колективните участия от Гърция, Сърбия, Румъния.

Сред участниците ще са над 60 български общини, 90 хотела и хотелски вериги, 20 високотехнологични компании. Повече от 100 автомобила пък ще бъдат представени на 3-ия Пролетен Авто-ретро салон в зали 5 и 1, реализиран от Софийският авто-ретро клуб.

Сред изложителите са: български общински и държавни структури и регионални сдружения, чуждестранни структури и бордове по туризъм, български и чуждестранни компании с решения за туризма, хотели и комплекси за настаняване, туристически компании и турагенции, посолства, представители на фирми за винен, медицински, фестивален и приключенски туризъм и такива, опериращи в съпътстващи туризма услуги. Специално място се отделя на винения, медицински, фестивален и приключенски туризъм.

За първи път

За първи път във Ваканция&СПА Експо 2026 ще бъдат внедрени МАTCHMAKING PLATFORM и международна байерска програма.

От 12 до 14 февруари чрез B2B МАTCHMAKING PLATFORM изложителите ще установяват селективен контакт с посетители. Участниците ще могат да презентират продукти и подготвят предварителни оферти към контрагентите. А в специалната Байерска програма бизнес-посетители ще посещават предварително селектирани компании, отговарящи на техния сектор на дейност и продуктите и услугите, от които се нуждаят.

Дигиталните решения променят играта в туризма – на Digital Box

Ключовите дигиталните решения са акцент на специализираната Digital Box. Тя ще обедини водещи технологични компании и дигитални маркетингови агенции, предлагащи високотехнологични продукти за туризма. Сред тях – АI инструменти за ремаркетинг, управление на резервации и комуникация с клиентите, иновативни дигитални платформи за b2b и b2c онлайн продажби, централизирани решения за дистанционно управление в реално време. Хост на второто издание на Digital Box е Staycy.

Съпътстващата програма

Над 40 събития ще се проведат на общо 6 сцени от 12 до 14 февруари. Сред тях е TravelX Conference: Новото лице на туризма, реализирано от Urbo Studio, Digital4 Business Network и Интер Експо Център. В партньорство с Ваканция&СПА Експо, Louder than horn реализират Tourism Open Days – събитието, което представя гръцките региони и хотели и ще се провеждат двустранни бизнес срещи с български туроператори и агенции.

Кулинарно шоу ще представи кулинарното богатство на българските региони и чужбина. Иновативните технологии, AI и социалните мрежи са акцент на Сцена Digital Box. Ключово събитие ще разкрие връзката между травъл блогърите и развитието и установяването на брандовете и дестинациите. Партньорството между общините е акцент на екипа на Visit Sofia.

Поредица от презентации, новите годишни програми на туроператори и събития, сред които съпътстващо събитие с участие на представител на Disneyland Paris.

Специална изненада на 14 февруари

За последния ден организаторите от Интер Експо Център са приготвили специална изненада – на 14 февруари с един билет ще могат да влизат двама посетители.

Вратите на изложение Ваканция&СПА Експо 2026 ще са отворени от 12 до 14 февруари. Билетите ще откриете на www.iec.urboapp.com.