ВЕЛИК ТРИУМФ! Втори медал за България от Зимните Олимпийски игри

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, след като завърши на трето място в индивидуалния старт на 15 километра при жените в биатлона.

- Реклама -

Българката направи безгрешна стрелба на рубежа в Антхолц-Антерселва, като порази всичките си 20 мишени. Отличното представяне ѝ позволи да постигне най-големия успех в своята кариера, спечелвайки бронзовото отличие от Олимпиадата.

Пред 22-годишната състезателка финишираха единствено представителките на Франция Жулия Симон и Лу Жанмоно. Двете допуснаха съответно една и две грешки в стрелбата, но успяха да компенсират наказанията с по-бързо ски бягане.

На финала Христова изостана с 1:04.5 минути от новата олимпийска шампионка Симон, която от своя страна победи сънародничката си Жанмоно с преднина от 53.1 секунди.

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължават в петък, 13 февруари, с мъжкия спринт на 10 километра, който е насрочен за 15:00 часа българско време. В надпреварата се очаква участие да вземат Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев.