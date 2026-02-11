НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортФутбол

          Втори удар по Левски – Лудогорец спечели и дуела за Купата

          Единственото попадение в срещата реализира Кайо Видал през първото полувреме

          11 февруари 2026 | 20:47 150
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Хулио Веласкес за втори пореден сезон с Левски няма да стигне по-далеч от четвъртфиналите за Купата на България, след като отборът му губи на тази фаза. След поражението от Черно море преди година – сега „сините“ отстъпиха с 0:1 от Лудогорец на „Хювефарма Арена“ в Разград. 

          По този начин Лудогорец нанесе втори голям удар на кандидат-шампиона в рамките на 8 дни след спечеления финал за Суперкупата срещу „сините“ на Националния стадион „Васил Левски“ в началото на миналата седмица. 

          Единственото попадение в срещата беше дело на Кайо Видал още в седмата минута на двубоя, а след по-малко от четвърт час – попадение на Квадво Дуа беше отменено. До края на първото полувреме „сините“ взеха инициативата 2 точни удара при само 1 за домакините. 

          След почивката двамата вратари направиха по едно много ключово спасяване и така резултатът остана непроменен. Още преди паузата пък останаха съмнения дали Камдем не е трябвало да бъде изгонен с втори жълт картон. Той беше официално предупреден още в 120-тата секунда от срещата.

          Мачът започна без изчакване, като още преди изтичането на 60 секунди съдията Волен Чинков даде жълт картон на Оливер Камдем от Левски за нарушение срещу Кайо Видал. Малко след това бившият играч на Локомотив Пловдив направи сериозен пропуск, след като вратарят Хендрик Бонман спаси с една ръка и извади топката в ъглов удар.

          В седмата минута Лудогорец излезе напред в резултата. Тогава Сон центрира коженото кълбо отдясно, а Кайо Видал го засече от въздуха, изпреварвайки Камдем и оставяйки без шансове Мартин Луков.

          В 14-ата минута Радослав Кирилов стреля в глава, но високо над вратата. 5 минуто по-късно Квадво Дуа вкара топката в мрежата зад Луков, но голът не бе зачетен, понеже националът на Швейцария бе в положение на засада. Веднага след това Акрам Бурас стреля остро от вратата, но топката рикошира в Мустафа Сангаре и отиде в аут.

          В 36-ата минута Камдем подаде на Кристиан Димитров, като бранителят стреля остро по диагонал, ала шутът му беше спрян от Диниш Алмейда и топката се оказа в корнер. 

          На почивката Алдаир и Мазур Сула влязоха на местата на Оливер Камдем и Георги Костадинов в Левски, като опитният Антон Недялков смени Станислав Иванов за домакините и сложи капитанската лента. 

          В 50-ата минута Евретон Бала опита силен удар отдалеч, но топката попадна в ръцете на Бонман. По време на следващата атака вратарят на Левски Мартин Луков излезе на боксира топката, но се размина с нея и тя бе насочена към опразнената врата ог ссътезател на Лудогорец, но Майкон изби точно пред голлинията.

          В 57-ата минута Кайо Видал проби отдясно и даде страхотен остър пас на Квадво Дуа, но швейцарецът прати топката над напречната греда, оказал се сам срещу вратата. При следващата ситуация за Левски Евертон Бала центрира остро, като топката влизаше във вратата на домакините, но Бонман показа невероятен рефлекс и инстинктивно изби в корнер. 

          До края на мача Левски натискаше в търсене на изравнителния гол, а контраатаките на Лудогорец бяха опасни. В търсене на пробива Хулио Веласкес пусна като резерви Око-Флекс, Переа и Карл Фабиен, но и те не промениха особено ситуацията. 

          Следващият много важен мач между големите съперници ще бъде в началото на март, когато Левски ще гостува отново в Разград, но този път за Първа лига.

