Wizz Air разширява бизнес класата в цялата си мрежа

След пробен период в шест бази, унгарският нискотарифен превозвач Wizz Air реши да разшири новата си услуга Wizz Class, популярно наричана „бизнес класа“, в цялата си мрежа от маршрути.

Според уебсайта на авиокомпанията, поради голямото търсене, услугата е станала достъпна по всички нейни маршрути от 9 февруари 2026 г.

Какво предлага Wizz Class на пътниците?

Услугата първоначално беше въведена за избрани полети до Будапеща (Унгария), Букурещ Отопени (Румъния), Варшава (Полша), Лондон Лутън, Лондон Гетуик (Великобритания) и Рим Фиумичино (Италия).

Търсенето надмина очакванията, особено сред бизнес пътниците, търсещи повече пространство и по-комфортен полет.

Wizz Class предлага на пътниците резервирана празна средна седалка на първия ред (1B и 1E). Тъй като първият ред предлага и допълнително място за краката, тази услуга значително подобрява комфорта на пътниците.

Wizz Class може да бъде закупен само като допълнителна услуга при резервация, като изберете пакетите Smart или Plus, които вече включват приоритетно качване и 10 кг ръчен багаж.

В допълнение към резервирано средно място, пътниците получават безплатна безалкохолна напитка и лека закуска.

„След като тествахме Wizz Class в шест от нашите бази и получихме изключително положителни отзиви, стана ясно, че пътниците – особено бизнес пътуващите – ценят допълнителния комфорт и пространство, които тази услуга предоставя. Дори и с ограничено първоначално стартиране, търсенето надмина очакванията ни. Ето защо сега разширяваме Wizz Class в цялата ни мрежа, предоставяйки на повече клиенти достъп до допълнително пространство и удобство, като същевременно оставаме верни на нашия ефикасен модел с една класа“, каза Силвия Москера, главен търговски директор на Wizz Air.