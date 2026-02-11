YouTube отрече да е създаден като пристрастяваща платформа в ключов процес в САЩ

Юридическият екип на YouTube, собственост на Google, заяви пред съда, че платформата не е била умишлено проектирана да предизвиква пристрастяване и дори не представлява социална мрежа. Тезата беше изложена по време на мащабен съдебен процес в Лос Анджелис, насочен срещу технологични гиганти.

- Реклама -

YouTube и Meta – компанията майка на Instagram и Facebook – са ответници по гражданско дело, което може да създаде правен прецедент дали социалните мрежи умишлено са проектирани да бъдат пристрастяващи за деца.

„Не може да има пристрастяване – това не е социална мрежа“, заяви адвокатът Луис Ли пред 12-членното жури във втория ден от изслушванията.

Процесът се води в щатски съд в Калифорния и се фокусира върху твърденията, че 20-годишна американка – Кейли Г.М. – е претърпяла тежки психически увреждания, след като е развила зависимост към социалните мрежи още като дете. По данни по делото тя започнала да използва YouTube на шестгодишна възраст, присъединила се към Instagram на 11 години, а две–три години по-късно започнала да използва Snapchat и TikTok.

Ли подчерта пред журито, че „изобщо не разпознава“ облика на YouTube, представен от ищците. Това беше пряк отговор на обвиненията, че YouTube и Meta са „инженерствали“ пристрастяване сред младите хора, за да увеличават потребителската си база и печалбите.

Според адвоката платформата предоставя „възможността да гледате нещо безплатно на компютъра си, на телефона си или на iPad“, а не механизми за зависимост. Той посочи, че качеството на съдържанието, а не умишлен дизайн, е причината потребителите да се връщат, като се позова на вътрешни имейли на компанията, които според него показват стремеж към образователно и социално полезно съдържание.

Делото се разглежда като водещ процес, чийто изход може да зададе тона на вълна от подобни съдебни искове в Съединените щати. В момента социалните мрежи са изправени пред стотици дела, в които се твърди, че платформите им водят младите потребители до пристрастяване, депресия, хранителни разстройства, психиатрични хоспитализации и дори самоубийства.