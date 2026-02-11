НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура07:12 На живо: Случаят „Петрохан“ предизвика напрежение в НС. Какво още обсъждат депутатите?
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха бивш шеф на ЦСКА след тежка катастрофа на Околовръстното в София

          Инцидентът е завършил без жертви по чудо, след като автомобилът на бившия директор на ЦСКА се е преобърнал след удар.

          11 февруари 2026 | 12:55 10
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бившият изпълнителен директор на ЦСКА и бивш национален състезател по борба Николай Паслар е бил арестуван снощи, след като е предизвикал тежко пътно-транспортно произшествие на Околовръстния път в София, съобщава Sportal.bg.

          - Реклама -
            
            

          По информацията инцидентът е приключил без жертви, макар ударът да е бил изключително сериозен. Паслар, който по данни на очевидци е бил видимо в нетрезво състояние, е блъснал друг автомобил, след което неговата кола се е претърколила през капак и е останала отново на колелата си.

          След катастрофата Паслар е отказал проверка с дрегер, а впоследствие е станало ясно, че е управлявал автомобила и без свидетелство за управление на МПС.

          Полицаите са му поставили белезници и са го транспортирали към УМБАЛ „Света Анна“ за вземане на кръвна проба.

          Арестуваха футболист на ЦСКА след шофиране в нетрезво състояние и удар в паркирана кола Арестуваха футболист на ЦСКА след шофиране в нетрезво състояние и удар в паркирана кола

          Другият автомобил е бил управляван от мъж, който се е движил нормално в платното си, когато е бил ударен. По информацията той е баща на две малки деца, като след инцидента ще трябва временно да носи шийна яка заради получените травми.

          От своя страна Паслар се е разминал без сериозни наранявания, като според информацията късмет е било и това, че в автомобила му не е имало пътник, тъй като последствията при преобръщането можело да бъдат фатални.

          Припомня се, че Николай Паслар беше назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година, но няколко месеца по-късно бе освободен от поста след искане на синдик Дора Милева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Навръх годишнината от революцията: Президентът на Иран се извини за смазването на протестите

          Никола Павлов -
          Днес се навършват 47 години от победата на Ислямската революция
          Политика

          Евродепутати искат по-ясни етикети за хранителните добавки в ЕС

          Десислава Димитрова -
          Група евродепутати, сред които и заместник-председателят на правната комисия в ЕП Емил Радев, настояват за по-голяма яснота при етикетирането на хранителните добавки.
          Икономика

          КЗК отчита сериозни деформации на пазара на храни и натиск върху производителите

          Десислава Димитрова -
          Председателят на КЗК Росен Карадимов заяви в парламента, че секторният анализ на храните е разкрил тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions