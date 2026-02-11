Задържаха бивш шеф на ЦСКА след тежка катастрофа на Околовръстното в София

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА и бивш национален състезател по борба Николай Паслар е бил арестуван снощи, след като е предизвикал тежко пътно-транспортно произшествие на Околовръстния път в София, съобщава Sportal.bg.

По информацията инцидентът е приключил без жертви, макар ударът да е бил изключително сериозен. Паслар, който по данни на очевидци е бил видимо в нетрезво състояние, е блъснал друг автомобил, след което неговата кола се е претърколила през капак и е останала отново на колелата си.

След катастрофата Паслар е отказал проверка с дрегер, а впоследствие е станало ясно, че е управлявал автомобила и без свидетелство за управление на МПС.

Полицаите са му поставили белезници и са го транспортирали към УМБАЛ „Света Анна“ за вземане на кръвна проба.

Другият автомобил е бил управляван от мъж, който се е движил нормално в платното си, когато е бил ударен. По информацията той е баща на две малки деца, като след инцидента ще трябва временно да носи шийна яка заради получените травми.

От своя страна Паслар се е разминал без сериозни наранявания, като според информацията късмет е било и това, че в автомобила му не е имало пътник, тъй като последствията при преобръщането можело да бъдат фатални.

Припомня се, че Николай Паслар беше назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година, но няколко месеца по-късно бе освободен от поста след искане на синдик Дора Милева.