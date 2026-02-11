Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР

Темата за цените на електроенергията влиза в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание, след като бяха получени множество сигнали за проблеми със сметките за ток.

Депутатите ще изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски, както и представители на електроразпределителните дружества.

Причина за изслушването са многобройни жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия, постъпили през последните седмици.