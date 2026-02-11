НА ЖИВО
          Заради скок в сметките за ток: Парламентът изслушва енергийния министър и КЕВР

          Депутатите ще търсят обяснения от енергийния министър, КЕВР и електроразпределителните дружества заради сигналите от потребители.

          11 февруари 2026 | 07:41 180
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Темата за цените на електроенергията влиза в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание, след като бяха получени множество сигнали за проблеми със сметките за ток.

          Високи сметки за ток предизвикаха проверки: КЕВР и институциите проверяват отчетите и софтуера на дружествата Високи сметки за ток предизвикаха проверки: КЕВР и институциите проверяват отчетите и софтуера на дружествата

          Депутатите ще изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски, както и представители на електроразпределителните дружества.

          Причина за изслушването са многобройни жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия, постъпили през последните седмици.

