Зеленски: Избори ще има след примирие и гаранции за сигурност

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната ще организира избори едва след като бъдат осигурени гаранции за сигурност и бъде постигнато примирие с Русия.

- Реклама -

По този начин той опроверга информацията, че администрацията му е подложена на натиск от страна на САЩ за провеждане на нов вот, предаде АФП.

„Ще преминем към избори, когато всички необходими гаранции за сигурност бъдат налице“, посочи Зеленски.

Държавният глава подчерта, че провеждането на избори в условията на активен военен конфликт би било невъзможно без стабилна среда и ясен режим на прекратяване на огъня.

„Казвал съм, че това е много просто за изпълнение: установява се примирие и ще има избори“, допълни той.

Украйна се намира под военно положение от началото на пълномащабната руска инвазия, което по закон не позволява провеждането на национални избори. Изказването на Зеленски идва на фона на продължаващи международни усилия за намиране на дипломатически изход от конфликта и дискусии за бъдещата политическа стабилност на страната.