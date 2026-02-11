НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Европа Политика

          Зеленски обявява избори и референдум за мир на 24 февруари

          Зеленски потвърди пред репортери, че Вашингтон настоява всички документи да бъдат подписани и конфликтът да приключи до юни

          11 февруари 2026 | 09:22
          Володимир Зеленски
          Георги Петров
          Георги Петров
          Украйна планира организирането на президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия, съобщава „Файненшъл Таймс“, като се позовава на украински и западни източници. Според изданието администрацията на Доналд Тръмп е поставила условие пред Киев двата вота да се проведат до 15 май, в противен случай страната ще загуби предложените от САЩ гаранции за сигурност.

          Очаква се президентът Володимир Зеленски да обяви официално плана на 24 февруари – датата, на която се навършват четири години от началото на руската инвазия. Натискът от Белия дом цели приключване на мирните преговори през пролетта.

          Зеленски потвърди пред репортери, че Вашингтон настоява всички документи да бъдат подписани и конфликтът да приключи до юни. Според държавния глава целта на САЩ е да пренасочат вниманието си към междинните избори през ноември. „Искат ясен график“, коментира той.

          Подобен ход бележи промяна в позицията на Киев, след като до момента провеждането на избори се определяше като невъзможно заради военното положение, разселените граждани и окупацията на около 20% от територията.

          От канцеларията на украинския президент и от посолството на САЩ в Киев са отказали коментар по темата.

          Последвайте Евроком в Google News

