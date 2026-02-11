Андрей Гюров ще бъде новият служебен министър-председател на България. Новината съобщи водещият Николай Колев в ефира на телевизия Евроком. Гюров е посочен от президента Илияна Йотова и предстои да се срещне с нея утре в 10:00 часа.

Традицията повелява той да представи състав на правителството в седемдневен срок. Изборите трябва да се проведат на 19 април, като официалното им насрочване се очаква на 19 февруари.

Политическият анализатор Зорница Илиева коментира в студиото на Евроком, че изборът на Гюров е логичен ход. Тя определи кандидата като „най-малкото зло“ от възможните опции в така наречената „домова книга“ и изрази надежда заради младостта му. Илиева подкрепи решението на президента за ветото, като подчерта, че лишаването на граждани от право на глас е недопустимо, особено при наличието на задължителен вот.

В международен план Илиева анализира напрежението между САЩ и Русия. Тя отбеляза, че Москва втвърдява тона и цитира външния министър Сергей Лавров, според когото Русия е скептична към думите на Доналд Тръмп и настоява за действия, а не само за обещания. Анализаторът обърна внимание на визитата на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, както и на действията на Джей Ди Ванс в Армения и Азербайджан. Според нея липсата на подновен договор за ядрените оръжия и ситуацията около Иран създават сериозни рискове за глобалната сигурност.