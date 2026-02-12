13-годишно момче нападна с нож двама ученици в лондонско училище

Две деца – на 12 и 13 години – са били намушкани при нападение в училище в северозападен Лондон, съобщи полицията. Инцидентът е станал в квартал Брент, като пострадалите са настанени в болница в стабилно състояние, без опасност за живота.

Нападението е извършено в гимназия „Кингсбъри“ около 12:40 часа в сряда, когато на място са изпратени полицейски и спешни екипи.

Заподозрян е 13-годишен ученик, който е бил арестуван по подозрение в опит за убийство и остава в ареста, докато разследването продължава.

Поради възрастта му самоличността на момчето не може да бъде разкрита, но срещу него вече са повдигнати обвинения за опит за убийство, за притежание на нож на територията на училището, както и за напръскване с инсектициден спрей в лицето на друго дете.

По случая работят и специализирани части от полицейското контратерористично звено, докато властите продължават да изясняват мотивите и обстоятелствата около нападението.

В писмо до родителите ръководството на училището определя случилото се като:

„силно травмиращо за цялата училищна общност“.

Случаят бе коментиран и от вътрешния министър Шабана Махмуд, която го определи като: