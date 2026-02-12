НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          17 винарни в Долината на Струма отварят врати за Трифон Зарезан

          Безплатен транспорт, дегустации и богата празнична програма очакват посетителите между 13 и 15 февруари

          12 февруари 2026 | 08:50 240
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Общо 17 винарни от Долината на Струма ще посрещнат гости по време на празника Св. Трифон Зарезан, като в региона ще се проведат „Дни на отворените врати в Долината на Струма“ в периода 13–15 февруари, съобщиха за БТА организаторите.

          - Реклама -
            
            

          За улеснение на посетителите общините Сандански, Петрич и Струмяни осигуряват безплатен транспорт на 14 и 15 февруари, с начална и крайна точка град Сандански. Автобусите ще се движат по специални маршрути, които свързват участващите изби и туристически обекти в района.

          Сняг, бури и рязко затопляне: какво време ни чака до 14 февруари – Евроком

          Сред акцентите в програмата е концертът на Мария Чакърдъкова във „Вила Мелник“ на 14 февруари от 11:00 часа, както и организираните винени турове и фермерски базари през почивните дни.

          В същия ден, от 11:30 часа, изба „Рупел“ ще предложи русалийски танци и арт работилница за деца и възрастни, а „Вила Монтевино“ ще съчетае празника с джаз музика, барбекю и специална вечеря за Св. Валентин.

          На самия Трифон Зарезан, от 11:30 часа, в „Айя Естейт“ ще се проведе ритуално зарязване на лозята, след което ще има жива музика и дегустации. В „Лозеница Естейт“ празникът започва от 11:00 часа с празнични огньове, музика от DJ Namuro, винен бар и кулинарни предложения от шеф Елена Гърчева.

          Фолклорна програма и творческа работилница подготвят от „Вила Дарос“, а във „Вила Плоски“, стопанисвана от „Братя Георгиеви“, посетителите ще бъдат посрещнати с жива музика и домашни мезета.

          В „Златен Рожен“ традиционното зарязване на лозята започва на 14 февруари от 13:30 часа, последвано от изпълнения на певицата Ирена и младежка формация към ансамбъл „Българе“. В програмата на „Ува Нестум“ е включено участие на младата певица Жаклин Таракчи, а винарна „Михови“ ще предлага дегустации на новата реколта на 14 и 15 февруари. Музика и дегустации сред лозята ще има и в изба „Логодаж“.

          Вино и любов: Как да съчетаем Свети Валентин и Трифон Зарезан

          Маршрутите включват и посещения на Историческия музей в Петрич и античния град Хераклея Синтика, където също ще бъдат организирани винени дегустации. За удобство на туристите е изготвена интерактивна карта с всички включени в инициативата изби.

          Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни, като целта е Долината на Струма да бъде популяризирана като водеща дестинация за винен, културно-исторически и кулинарен туризъм, допълват организаторите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Днешното заседание на НС започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая „Петрохан“, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.
          Общество

          „Възраждане“ иска публичен регистър на педофилите и отхвърляне на ветото за вота

          Пола Жекова -
          Между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%
          България

          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

          Катя Илиева -
          От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions