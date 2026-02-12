17 винарни в Долината на Струма отварят врати за Трифон Зарезан

Общо 17 винарни от Долината на Струма ще посрещнат гости по време на празника Св. Трифон Зарезан, като в региона ще се проведат „Дни на отворените врати в Долината на Струма“ в периода 13–15 февруари, съобщиха за БТА организаторите.

За улеснение на посетителите общините Сандански, Петрич и Струмяни осигуряват безплатен транспорт на 14 и 15 февруари, с начална и крайна точка град Сандански. Автобусите ще се движат по специални маршрути, които свързват участващите изби и туристически обекти в района.

Сред акцентите в програмата е концертът на Мария Чакърдъкова във „Вила Мелник“ на 14 февруари от 11:00 часа, както и организираните винени турове и фермерски базари през почивните дни.

В същия ден, от 11:30 часа, изба „Рупел“ ще предложи русалийски танци и арт работилница за деца и възрастни, а „Вила Монтевино“ ще съчетае празника с джаз музика, барбекю и специална вечеря за Св. Валентин.

На самия Трифон Зарезан, от 11:30 часа, в „Айя Естейт“ ще се проведе ритуално зарязване на лозята, след което ще има жива музика и дегустации. В „Лозеница Естейт“ празникът започва от 11:00 часа с празнични огньове, музика от DJ Namuro, винен бар и кулинарни предложения от шеф Елена Гърчева.

Фолклорна програма и творческа работилница подготвят от „Вила Дарос“, а във „Вила Плоски“, стопанисвана от „Братя Георгиеви“, посетителите ще бъдат посрещнати с жива музика и домашни мезета.

В „Златен Рожен“ традиционното зарязване на лозята започва на 14 февруари от 13:30 часа, последвано от изпълнения на певицата Ирена и младежка формация към ансамбъл „Българе“. В програмата на „Ува Нестум“ е включено участие на младата певица Жаклин Таракчи, а винарна „Михови“ ще предлага дегустации на новата реколта на 14 и 15 февруари. Музика и дегустации сред лозята ще има и в изба „Логодаж“.

Маршрутите включват и посещения на Историческия музей в Петрич и античния град Хераклея Синтика, където също ще бъдат организирани винени дегустации. За удобство на туристите е изготвена интерактивна карта с всички включени в инициативата изби.

Събитието се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни, като целта е Долината на Струма да бъде популяризирана като водеща дестинация за винен, културно-исторически и кулинарен туризъм, допълват организаторите.