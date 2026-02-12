НА ЖИВО
          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

          12 февруари 2026
          Най-малко 31 града в Западна Франция са пострадали от урагана Найл, съобщава Ouest-France.

          Спасители евакуират жителите на наводнените райони. Транспортът в градовете е нарушен от падащи дървета от бурни ветрове с пориви до 50 м/с. Шофьор на камион загина на магистрала в югозападния департамент Ланд.

          Броят на домовете без електричество поради бурята нарасна до 900 000. Френската национална железопътна компания (SNCF) съобщи, че свалени електропроводи са „парализирали железопътното обслужване в южната част на страната“. „В Тулуза, столицата на региона Окситания, всички влакове са отменени“, отбеляза SNCF.

          Регионалната префектура подчерта, че „възстановяването на електрозахранването ще изисква много дни усилия“. Властите бяха принудени да мобилизират стотици допълнителни спасители.

          Френският министър на икономиката и финансите, промишлеността, енергетиката и цифровия суверенитет Ролан Лескюр обеща държавна подкрепа на регионите, за да им помогне да се справят с последиците от урагана.

