Възрастна жена почина, след като бе ударена от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал вчера сутринта.

- Реклама -

По първоначални данни произшествието е възникнало в междублоково пространство в квартал „Запад“. Лек автомобил е извършвал маневра на заден ход и е блъснал 89-годишната пешеходка. Жената е транспортирана в болница, където по-късно е издъхнала.

Зад волана е бил 52-годишен мъж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията оповестиха и данни за контрола на пътя в Пловдивска област. В периода 6-8 февруари камерите на „Пътна полиция“ са засекли 784 автомобила с превишена скорост. Екипите са констатирали и още 1005 други нарушения на закона, за които са съставени актове и фишове.