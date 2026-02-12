НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          89-годишна жена загина, блъсната от кола на паркинг в Асеновград

          Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

          12 февруари 2026 | 12:47 290
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Възрастна жена почина, след като бе ударена от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал вчера сутринта.

          - Реклама -
            
            

          По първоначални данни произшествието е възникнало в междублоково пространство в квартал „Запад“. Лек автомобил е извършвал маневра на заден ход и е блъснал 89-годишната пешеходка. Жената е транспортирана в болница, където по-късно е издъхнала.

          Зад волана е бил 52-годишен мъж. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

          От полицията оповестиха и данни за контрола на пътя в Пловдивска област. В периода 6-8 февруари камерите на „Пътна полиция“ са засекли 784 автомобила с превишена скорост. Екипите са констатирали и още 1005 други нарушения на закона, за които са съставени актове и фишове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Ще се отрази ли удължаването на лиценза на „Лукойл“ върху цените на горивата

          Дамяна Караджова -
          Експерти посочват, че решението осигурява стабилност на доставките и спокойствие на пазара на горива.
          Икономика

          Джеймс Йоловски пред Евроком: Остават под 6 млрд. лв. в хората, има достатъчно евро банкноти и монети в наличност (аудио)

          Росица Николаева -
          При променливите лихви формулите са преизчислени така, че стойността и вноските на кредитополучателите да не се променят
          Политика

          ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев

          Никола Павлов -
          Кметът на София заяви, че познава хората, свързани с организацията, от три-четири години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions