Административният съд спира част от промените в Наредбата за организация на движението в София

Административният съд – София-град постанови временно спиране на част от промените в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, съобщи бТВ. Решението е взето по жалби, подадени срещу измененията, приети от Столичния общински съвет през ноември 2025 г., които влязоха в сила на 5 януари 2026 г.

Съдът спира новите текстове, свързани с правилата за платено паркиране и организацията на движението. Това включва разпоредби относно синята и зелената зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции. Действието на тези разпоредби ще бъде спряно до окончателното произнасяне по делото. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в срок от 7 дни.

Важно е да се отбележи, че платеното паркиране в София не отпада напълно. Спирането засяга единствено новоприетите изменения, докато съдът не вземе окончателно решение по спора.

С промените, които бяха приети, се предвиждаше увеличение на цените за паркиране – синята зона от 2 лв/ч на 2 евро на час, а зелената зона от 1 лв/ч на 1 евро на час. Освен това зоните трябваше да бъдат разширени, като синята зона обхваща повече части от центъра и близо до Околовръстното шосе. Щяха да се въведат и по-строги режими, както и нови годишни стикери за живущи.

Промените предизвикаха протести от граждани и партии, като част от възраженията бяха срещу разширяването на зелената зона в жилищни райони като „Подуяне“. Столичният кмет заяви, че съдебното решение няма да доведе до незабавна промяна в цените или режимите, тъй като предстои подготовка и комуникация с гражданите, ако мерките бъдат приети окончателно.