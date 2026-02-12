Андрей Гюров няма да се върне в управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), ако изпълни мандат като служебен министър-председател. Това заяви в предаването „Пресечна точка“ по NOVA NEWS адвокатът му доц. Христо Христев. Според защитника Гюров ще трябва да подаде оставка от банката при назначаване на правителство с указ на президента.

Христев поясни, че въпреки временното отстраняване, клиентът му продължава да е подуправител и попада в списъка с лица, от които държавният глава може да избира служебен премиер. Юристът подчерта, че дори при подадена оставка, правният интерес от делата срещу Комисията за противодействие на корупцията и ръководството на БНБ остава налице. Причината е, че в продължение на година и половина Гюров е бил без възнаграждение и с ограничени правомощия.

Спорът за законността на решението за несъвместимост е отнесен до Съда на Европейския съюз. Адвокатът съобщи, че на 26 март се очаква заключение на генералния адвокат по казуса, а окончателното решение от Люксембург ще излезе няколко месеца по-късно.

Според Христев тезите на БНБ и антикорупционната комисия трудно биха издържали пред европейските магистрати предвид становищата на Европейската комисия и правителството на Испания. Той допълни, че след тълкуването от ЕС, Върховният административен съд ще трябва да постанови окончателното решение по казуса.