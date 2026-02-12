НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияПолитика

          Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ, ако оглави служебен кабинет

          12 февруари 2026 | 18:22 610
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Андрей Гюров няма да се върне в управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), ако изпълни мандат като служебен министър-председател. Това заяви в предаването „Пресечна точка“ по NOVA NEWS адвокатът му доц. Христо Христев. Според защитника Гюров ще трябва да подаде оставка от банката при назначаване на правителство с указ на президента.

          - Реклама -
            
            
          Президентът възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет. Той: Ще намеря хора с приличие (ВИДЕО) Президентът възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет. Той: Ще намеря хора с приличие (ВИДЕО)

          Христев поясни, че въпреки временното отстраняване, клиентът му продължава да е подуправител и попада в списъка с лица, от които държавният глава може да избира служебен премиер. Юристът подчерта, че дори при подадена оставка, правният интерес от делата срещу Комисията за противодействие на корупцията и ръководството на БНБ остава налице. Причината е, че в продължение на година и половина Гюров е бил без възнаграждение и с ограничени правомощия.

          Димчев: Андрей Гюров да отговори ходил ли е на хижа „Петрохан“ и давал ли е пари за духовно израстване Димчев: Андрей Гюров да отговори ходил ли е на хижа „Петрохан“ и давал ли е пари за духовно израстване

          Спорът за законността на решението за несъвместимост е отнесен до Съда на Европейския съюз. Адвокатът съобщи, че на 26 март се очаква заключение на генералния адвокат по казуса, а окончателното решение от Люксембург ще излезе няколко месеца по-късно.

          Според Христев тезите на БНБ и антикорупционната комисия трудно биха издържали пред европейските магистрати предвид становищата на Европейската комисия и правителството на Испания. Той допълни, че след тълкуването от ЕС, Върховният административен съд ще трябва да постанови окончателното решение по казуса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Желязков за случая „Петрохан“: Ако МВР работи спокойно, ще си свърши работата (видео)

          Екип Евроком -
          Желязков отказа да потвърди или отрече хипотези за връзки с ДАНС
          Култура

          Стиличният общински съвет одобри културния календар на София за 2026 г. с бюджет от близо 2,3 млн. евро

          Пола Жекова -
          Повече фестивали, повече достъпност и повече култура в кварталите
          България

          Васил Тончев: Назначаването на Андрей Гюров беше единственото възможно решение

          Екип Евроком -
          Тончев подчерта, че възгледите на новия служебен премиер са близки до тези на опозицията
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions