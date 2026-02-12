НА ЖИВО
          Активисти съобщават за рекорден брой жертви при протестите в Иран

          Данните за загиналите се разминават, а достъпът до информация остава ограничен

          12 февруари 2026 | 09:00 440
          Снимка: Facebook
          Най-малко 7000 души са загинали при потушаването на протестите в Иран през миналия месец, като според правозащитни активисти реалният брой на жертвите може да бъде още по-голям. Информацията е разпространена от Асошиейтед прес.

          Данните са предоставени от базирана в САЩ информационна агенция на активисти, която следи ситуацията чрез мрежа от сътрудници в страната. Според АП тази организация е показвала точност и при предишни вълни на безредици в Иран.

          Отбелязва се, че постепенното нарастване на броя на жертвите се дължи на трудностите при потвърждаването на информация, тъй като комуникацията с хората в Ислямската република остава затруднена.

          От своя страна иранското правителство е предоставило официални данни само веднъж – на 21 януари, когато обяви, че загиналите са 3117 души.

          В миналото иранските власти често са съобщавали по-нисък брой жертви или изобщо не са публикували информация за загинали по време на размирици.

          От Асошиейтед прес подчертават, че не могат да потвърдят информацията по независим път, тъй като властите в Техеран са ограничили достъпа до интернет и международните телефонни връзки, което силно затруднява проверката на данните.

