Активисти съобщават за рекорден брой жертви при протестите в Иран

Най-малко 7000 души са загинали при потушаването на протестите в Иран през миналия месец, като според правозащитни активисти реалният брой на жертвите може да бъде още по-голям. Информацията е разпространена от Асошиейтед прес.

- Реклама -

Данните са предоставени от базирана в САЩ информационна агенция на активисти, която следи ситуацията чрез мрежа от сътрудници в страната. Според АП тази организация е показвала точност и при предишни вълни на безредици в Иран.

Навръх годишнината от революцията: Президентът на Иран се извини за смазването на протестите – Евроком

Отбелязва се, че постепенното нарастване на броя на жертвите се дължи на трудностите при потвърждаването на информация, тъй като комуникацията с хората в Ислямската република остава затруднена.

От своя страна иранското правителство е предоставило официални данни само веднъж – на 21 януари, когато обяви, че загиналите са 3117 души.

В миналото иранските власти често са съобщавали по-нисък брой жертви или изобщо не са публикували информация за загинали по време на размирици.

Тръмп: Иран трябва да сключи сделка със САЩ, иначе ще последват крайни мерки – Евроком

От Асошиейтед прес подчертават, че не могат да потвърдят информацията по независим път, тъй като властите в Техеран са ограничили достъпа до интернет и международните телефонни връзки, което силно затруднява проверката на данните.