      четвъртък, 12.02.26
          Александър Симов за Терзиев: Език мой, враг мой

          12 февруари 2026 | 18:45 140
          Александър Симов, журналист и член на Националния съвет на БСП, публикува остър пост във Facebook след коментара на кмета на София Васил Терзиев за случая „Петрохан“. В него Симов критикува „милионерчето“, който се оказал „спонсор на въоръжен пдф култ“.

          „Не стига, че е спонсор на въоръжен пдф култ, ами сега се е заел да импровизира на гърба на „Пирогов“. Език мой, враг мой“, пише Симов.

          ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан", след като призна, че е правил дарения на Калушев

          Той отбелязва, че по странен начин хижа „Петрохан“ се оказала достъпна за кмета, докато останалите граждани не могат да се възползват от нея поради забрана „Стреля се без предупреждение“.

          Симов посочва, че парите на Терзиев са позволили на сектата да се разширява още повече, като дори бил в състояние да „въоръжи пдф-и“.

          „В такива мигове никой не иска обяснения, а оставка. Оставка!“, завършва Симов.

