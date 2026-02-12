Арест във Франция: Откриха две мъртви бебета във фризер

Френската полиция задържа 50-годишна жена след откриването на две мъртви новородени във фризер в Източна Франция. Информацията бе потвърдена пред АФП от източници, близки до разследването.

Сигналът е подаден на 10 февруари от мъж, който намерил тялото на едното дете във фризера на дома си в град Айлевилер-е-Льомон. Пристигналите на място униформени са открили и второ тяло при огледа.

Подозренията на властите са насочени към майката, която напуснала жилището без предупреждение. Тя е арестувана на 11 февруари в парижкото предградие Булон-Биянкур. По данни на разследващите жената има девет деца от две връзки.

Кметът на населеното място Жан-Клод Трамезел определи новината като шокираща за малкото село с 1500 жители. Пред агенцията той посочи, че двойката живее в града от около 20 години, но работи на друго място и „се държи настрана“.

Случаят напомня за сходни инциденти в страната през последните години. През 2022 г. две новородени бяха открити във фризер в Южна Франция, а през 2015 г. властите намериха пет тела при подобни обстоятелства. Един от най-известните случаи в съдебната практика е този на Вероник Куржо, осъдена през 2009 г. за убийството на три свои бебета.