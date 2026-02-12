НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев
          НачалоЕвропа

          Арест във Франция: Откриха две мъртви бебета във фризер

          12 февруари 2026 | 21:52 70
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френската полиция задържа 50-годишна жена след откриването на две мъртви новородени във фризер в Източна Франция. Информацията бе потвърдена пред АФП от източници, близки до разследването.

          - Реклама -
            
            

          Сигналът е подаден на 10 февруари от мъж, който намерил тялото на едното дете във фризера на дома си в град Айлевилер-е-Льомон. Пристигналите на място униформени са открили и второ тяло при огледа.

          Подозренията на властите са насочени към майката, която напуснала жилището без предупреждение. Тя е арестувана на 11 февруари в парижкото предградие Булон-Биянкур. По данни на разследващите жената има девет деца от две връзки.

          Кметът на населеното място Жан-Клод Трамезел определи новината като шокираща за малкото село с 1500 жители. Пред агенцията той посочи, че двойката живее в града от около 20 години, но работи на друго място и „се държи настрана“.

          Случаят напомня за сходни инциденти в страната през последните години. През 2022 г. две новородени бяха открити във фризер в Южна Франция, а през 2015 г. властите намериха пет тела при подобни обстоятелства. Един от най-известните случаи в съдебната практика е този на Вероник Куржо, осъдена през 2009 г. за убийството на три свои бебета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гръцките фермери връщат тракторите пред парламента в Атина

          Пола Жекова -
          Oчакват се затруднения в движението в центъра на столицата утре следобед и се предвижда демонстрацията да продължи в събота
          Политика

          Дугин: Западът се разпада на пет части!

          Никола Павлов -
          Според Дугин, Западът вече не е обединен и се формират нови геополитически и идеологически центрове на сила
          Европа

          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

          Христо Иванов -
          Броят на домовете без електричество поради бурята нарасна до 900 000.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions