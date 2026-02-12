Атлетико Мадрид и Барселона излизат в сблъсък за Купата на краля

Атлетико Мадрид и Барселона ще се изправят един срещу друг в първи мач от 1/2-финалите за Купата на краля за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 12 февруари 2026 г. от 22:00 часа на стадион „Рияд Еър Метрополитано“. Срещата ще бъде ръководена от съдията Хуан Мартинес, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от най-големите испански отбори.

Този сблъсък спокойно може да се определи като финал преди финала, особено след отпадането на другия голям испански гранд Реал Мадрид. Много е вероятно именно победителят от него накрая да триумфира и с трофея. Не бива да се забравя обаче, че това е първият от два мача между двата тима на тази фаза, така че отборите може да подходят по-предпозливо, имайки предвид, че предстои и реванш.

Атлетико Мадрид показва колебливо представяне в последните си пет мача с две победи, една равна среща и две загуби. „Дюшекчиите“ загубиха последния си мач в Ла Лига срещу Бетис (0:1) на 08.02.2026 г., но преди това разгромиха същия противник с 5:0 в Купата на краля на 05.02.2026 г. Преди това тимът направи равенство с Леванте (0:0) на 31.01.2026 г., загуба от Бодьо/Глимт (1:2) в Шампионската лига на 28.01.2026 г. и победа над Майорка (3:0) на 25.01.2026 г.

От своя страна, Барселона е в отлична форма с шест последователни победи. Каталунците победиха Майорка (3:0) на 07.02.2026 г., Албасете (2:1) в Купата на краля на 03.02.2026 г., Елче (3:1) на 31.01.2026 г., ФК Копенхаген (4:1) в Шампионската лига на 28.01.2026 г., Овиедо (3:0) на 25.01.2026 г. и Славия (Прага) в Шампионската лига (4:2) на 21.01.2026 г.