      четвъртък, 12.02.26
          Начало България Икономика

          България подписа споразумение за 15 млн. швейцарски франка за НП „Рила“

          Инвестицията по Швейцарско-българската програма за сътрудничество ще се реализира в рамките на четири години

          12 февруари 2026 | 12:26 342
          bgnes
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Споразумение на стойност 15 млн. швейцарски франка подписа България по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Средствата са предназначени за изпълнение на мярката „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк („ProPark“)“, част от Втория швейцарски принос.

          Проектът ще се реализира в следващите четири години, а програмен оператор е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Инвестицията цели модернизиране на посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“ чрез по-функционални и устойчиви съоръжения, които са щадящи към природата.

          Документите бяха подписани в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Манол Генов и посланика на Швейцария у нас Пиер Хагман.

          „Горд съм, че чрез тази програма можем да обединим усилията си и да работим заедно за подобряването на Национален парк „Рила“ и за опазването на красивата българска природа“, заяви посланик Хагман.

          Министър Генов посочи необходимостта от грижи за местообитанията и природните забележителности на фона на силния туристически интерес. Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че трябва да се намери балансът между опазването на планините и осигуряването на тяхната достъпност за туристите.

          Последвайте Евроком в Google News

