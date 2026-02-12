Споразумение на стойност 15 млн. швейцарски франка подписа България по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Средствата са предназначени за изпълнение на мярката „Посетителска инфраструктура и устойчиво ползване на национален парк („ProPark“)“, част от Втория швейцарски принос.

- Реклама -

Проектът ще се реализира в следващите четири години, а програмен оператор е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Инвестицията цели модернизиране на посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“ чрез по-функционални и устойчиви съоръжения, които са щадящи към природата.

Документите бяха подписани в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Манол Генов и посланика на Швейцария у нас Пиер Хагман.

„Горд съм, че чрез тази програма можем да обединим усилията си и да работим заедно за подобряването на Национален парк „Рила“ и за опазването на красивата българска природа“, заяви посланик Хагман.

Министър Генов посочи необходимостта от грижи за местообитанията и природните забележителности на фона на силния туристически интерес. Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че трябва да се намери балансът между опазването на планините и осигуряването на тяхната достъпност за туристите.