България разбра съперниците си за Лигата на нациите

България получи за съперници Исландия, Естония, Лксембург или Малта в група 4 на Лига C по време на жребия в Брюксел за груповата фаза на Лигата на нациите. Срещите на разменено гостуване в турнира на УЕФА ще се проведат в периода 24 септември – 17 ноември.

Заедно с битките на нашите национали, футболна Европа се подготвя за истински зрелища в най-силната Лига А. Жребият събра на едно място най-големите колоси на континента, като още в първа група ще наблюдаваме сблъсъци между Франция, Италия, Белгия и Турция. Не по-малко интригуваща е и трета група, където сили ще премерят Испания, Хърватия, Англия и Чехия. Германия се събра в група с Нидерландия, Сърбия и Гърция, а носителят на трофея Португалия е в компанията на Дания, Норвегия и Уелс. Португалците имат две титли, докато Испания има една титла и два финала.

Най-голямата промяна е, че в началото на сезона ще има само два прозореца за мачове на националните отбори, а не три, както досега. Паузите през март и юни се запазват, като те ще се състоят след края на вътрешните първенства и Шампионската лига.

Паузата в клубните надпревари през септември ще започне на 24 септември и ще продължи до 6 октомври, когато ще се изиграят цели четири кръга от Лигата на нациите. Останалите два мача от груповата фаза са предвидени за ноември.

Разпределение на отборите по лиги и групи

Лига A

Група 1: Франция, Италия, Белгия, Турция

Група 2: Германия, Нидерландия, Сърбия, Гърция

Група 3: Испания, Хърватия, Англия, Чехия

Група 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уелс

Лига B

Група 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Ирландия

Група 2: Унгария, Украйна, Грузия, Северна Македония

Група 3: Израел, Австрия, Ейре, Косово

Група 4: Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Швеция

Лига C

Група 1: Албания, Финландия, Беларус, Сан Марино

Група 2: Черна гора, Армения, Кипър, Латвия или Гибралтар

Група 3: Казахстан, Словакия, Фарьорски острови, Молдова

Група 4: Исландия, БЪЛГАРИЯ, Естония, Люксембург или Малта

Заб. Класирането на отборите между 45-о и 48-о място ще бъде потвърдено след плейофите между лиги C и D през март 2026 г.

Лига D

Група 1: Гибралтар или Латвия, Малта или Люксембург, Андора

Група 2: Литва, Азербайджан, Лихтенщайн

Заб. Класирането на отборите между 49-о и 52-о място ще бъде потвърдено след плейофите през март 2026 г.

Пълна програма на турнира

Кръг 1: 24-26 септември 2026 г.

Кръг 2: 27-29 септември 2026 г.

Кръг 3: 30 септември – 3 октомври 2026 г.

Кръг 4: 4-6 октомври 2026 г.

Кръг 5: 12-14 ноември 2026 г.

Кръг 6: 15-17 ноември 2026 г.

Четвъртфинали в Лига А: 25-30 март 2027 г.

Плейофи между лиги A/B и B/C: 25-30 март 2027 г.

Финален турнир: 9-13 юни 2027 г.