      четвъртък, 12.02.26
          Бивша правителствена резиденция на Тодор Живков стана 5-звезден хотел за до 665 евро нощувката

          12 февруари 2026 | 14:17 10
          Нареченски бани
          Христо Иванов
          Бившата правителствена резиденция на Тодор Живков в Нареченски бани е преобразена в луксозен 5-звезден хотел. Срещу минимум 196 евро на нощ за двойна стая гостите могат да отседнат на място, което в миналото често е било посещавано от дългогодишния партиен лидер и дъщеря му Людмила Живкова. Районът е известен със своя благоприятен микроклимат, чист въздух, богат на отрицателни йони, както и с радонова минерална вода с доказани лечебни качества, които от векове привличат хора, търсещи възстановяване и баланс.

          Комплексът разполага с вътрешни и външни минерални басейни, 23 стаи в основната сграда, четири самостоятелни вили и още една по-голяма вила с четири отделни стаи, където нощувката достига 665 евро. В хотела има още ресторант, бар, СПА център, фитнес и винарна, съобщава travelnews. Сградата е изградена между 1959 и 1963 г., а през 2020 г. е продадена от Министерството на отбраната, когато военен министър беше Красимир Каракачанов.

          По време на социализма в резиденцията са отсядали членове на Политбюро, като най-чести гости били Тодор Живков и Пенчо Кубадински, които посещавали ловната резиденция „Кормисош“ наблизо. Там е пребивавала и Людмила Живкова по време на възстановяването си след катастрофа. След началото на демокрацията сградата дълго време е стояла необитаема.

          Днес комплексът е разположен сред гъста гора, с панорамна гледка към дефилето на река Чая, върху терен от 25 декара. Фасадата е украсена с червени мушката, а някогашните бункери и бомбоубежища са преустроени във винарна и зали за събирания.

          Крими

          Над 17 хиляди опасни лака за нокти бяха иззети и унищожени във Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Продуктите са били с забранена съставка и не са отговаряли на европейските изисквания за безопасност.
          Крими

          Разказ на ключов свидетел: Лама Иво отглеждал халюциногенни гъби в Краево, семейство дарило 1 млн. лева преди заминаването за Мексико

          Пола Жекова -
          Нови детайли по разследването за смъртта на шестима души в Петрохан и на връх Околчица
          Общество

          НЗОК прие механизъм за отстъпки на лекарствата до приемането на бюджета за 2026 г.

          Пола Жекова -
          Договорът ще гарантира устойчивост на разходите за медикаменти, докато действа удължителният закон
          Вашият коментар
