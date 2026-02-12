Бивша правителствена резиденция на Тодор Живков стана 5-звезден хотел за до 665 евро нощувката

Бившата правителствена резиденция на Тодор Живков в Нареченски бани е преобразена в луксозен 5-звезден хотел. Срещу минимум 196 евро на нощ за двойна стая гостите могат да отседнат на място, което в миналото често е било посещавано от дългогодишния партиен лидер и дъщеря му Людмила Живкова. Районът е известен със своя благоприятен микроклимат, чист въздух, богат на отрицателни йони, както и с радонова минерална вода с доказани лечебни качества, които от векове привличат хора, търсещи възстановяване и баланс.

Комплексът разполага с вътрешни и външни минерални басейни, 23 стаи в основната сграда, четири самостоятелни вили и още една по-голяма вила с четири отделни стаи, където нощувката достига 665 евро. В хотела има още ресторант, бар, СПА център, фитнес и винарна, съобщава travelnews. Сградата е изградена между 1959 и 1963 г., а през 2020 г. е продадена от Министерството на отбраната, когато военен министър беше Красимир Каракачанов.

По време на социализма в резиденцията са отсядали членове на Политбюро, като най-чести гости били Тодор Живков и Пенчо Кубадински, които посещавали ловната резиденция „Кормисош“ наблизо. Там е пребивавала и Людмила Живкова по време на възстановяването си след катастрофа. След началото на демокрацията сградата дълго време е стояла необитаема.

Днес комплексът е разположен сред гъста гора, с панорамна гледка към дефилето на река Чая, върху терен от 25 декара. Фасадата е украсена с червени мушката, а някогашните бункери и бомбоубежища са преустроени във винарна и зали за събирания.