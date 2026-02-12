НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияИкономика

          Близо 90 проекта за иновации в земеделието кандидатстват за над 30 млн. евро

          Предвиждат се над 400 партньорства между земеделски стопани и други

          12 февруари 2026 | 17:54 140
          Снимка: Wikimedia Common
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Приемът на заявления за подпомагане на иновативни проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието приключи с подадени 86 предложения. Общата стойност на исканото финансиране е 30 029 049 евро, което леко надвишава разполагаемия бюджет от 30 млн. евро.

          - Реклама -
            
            

          Данните съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). В процедурата „Подкрепа за оперативни групи“ се предвижда партньорство между над 400 участници. Сред тях преобладават земеделските стопани, но се включват също учени, преподаватели, преработватели, лесовъди и браншови организации.

          Кандидатите насочват усилията си основно към решаване на проблеми в животновъдството и въвеждане на цифрови технологии. Заявени са и разработки за контрол на вредителите по растенията, както и практики за опазване на почвеното плодородие.

          Сериозен интерес има и към теми като адаптацията към климатичните промени, кръговата икономика, генетичните ресурси и новите бизнес модели.

          Оценката на предложенията ще започне незабавно според Наредба № 4 от 2024 г., уточниха от ведомството. Бързият старт на процедурата се налага заради заложените срокове за изпълнение на дейностите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Желязков за случая „Петрохан“: Ако МВР работи спокойно, ще си свърши работата (видео)

          Екип Евроком -
          Желязков отказа да потвърди или отрече хипотези за връзки с ДАНС
          Политика

          Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ, ако оглави служебен кабинет

          Екип Евроком -
          На 26 март се очаква заключение на генералния адвокат по казуса
          Култура

          Стиличният общински съвет одобри културния календар на София за 2026 г. с бюджет от близо 2,3 млн. евро

          Пола Жекова -
          Повече фестивали, повече достъпност и повече култура в кварталите
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions