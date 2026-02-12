Приемът на заявления за подпомагане на иновативни проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието приключи с подадени 86 предложения. Общата стойност на исканото финансиране е 30 029 049 евро, което леко надвишава разполагаемия бюджет от 30 млн. евро.

Данните съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). В процедурата „Подкрепа за оперативни групи“ се предвижда партньорство между над 400 участници. Сред тях преобладават земеделските стопани, но се включват също учени, преподаватели, преработватели, лесовъди и браншови организации.

Кандидатите насочват усилията си основно към решаване на проблеми в животновъдството и въвеждане на цифрови технологии. Заявени са и разработки за контрол на вредителите по растенията, както и практики за опазване на почвеното плодородие.

Сериозен интерес има и към теми като адаптацията към климатичните промени, кръговата икономика, генетичните ресурси и новите бизнес модели.

Оценката на предложенията ще започне незабавно според Наредба № 4 от 2024 г., уточниха от ведомството. Бързият старт на процедурата се налага заради заложените срокове за изпълнение на дейностите.