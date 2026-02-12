Борят се за живота на детето, наръгано с нож в София тази сутрин

5-годишното момиче, което беше наръгано тази нощ в столичния квартал „Подуяне“, е с опасност за живота, съобщиха от „Пирогов“.

Детето е докарано в много тежко състояние. Към момента е в операционната, където специалистите се борят за живота му.

При същия инцидент е загинало 21-годишно момче. Задържан е 44-годишен мъж, който в медийни публикации се предполага, че е баща на децата, пише Фокус.

Пострадала е и 78-годишна жена е с порезни и прободни рани в областта корема и гърдите е настанена в ИСУЛ.