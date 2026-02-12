НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник" по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан": Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан", след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан": Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          България Крими

          Борят се за живота на детето, наръгано с нож в София тази сутрин

          Задържан е 44-годишен мъж, който в медийни публикации се предполага, че е баща на децата

          12 февруари 2026 | 13:35 2800
          Росица Николаева
          5-годишното момиче, което беше наръгано тази нощ в столичния квартал „Подуяне“, е с опасност за живота, съобщиха от „Пирогов“.

          Детето е докарано в много тежко състояние. Към момента е в операционната, където специалистите се борят за живота му.

          При същия инцидент е загинало 21-годишно момче. Задържан е 44-годишен мъж, който в медийни публикации се предполага, че е баща на децата, пише Фокус.

          Пострадала е и 78-годишна жена е с порезни и прободни рани в областта корема и гърдите е настанена в ИСУЛ.

