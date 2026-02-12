Бойко Рашков с коментар по казуса „Петрохан“

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бойко Рашков коментира пред „Евроком“ казуса „Петрохан“.

- Реклама -

Народният представител разкритикува остро председателят на ДАНС Деньо Денев, който не е дал, по думите му, отговор на въпроса дали е имало вербувани лица, свързани с Националната агенция за контрол на защитените територии.

Рашков отговори и на критиките срещу него, свързани с твърденията, че през 2022-а година е затворено районното управление в Годеч. Той посочи, че това не отговаря на истината и че въпросното районно управление е трансформирано в полицейски участък.