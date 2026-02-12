Цените на горивата остават стабилни, пазарът отчита минимални промени за месец

В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS проверка на цените на горивата показа стабилен пазар с минимални колебания при бензина и дизела, като търговците не очакват сериозни промени в краткосрочен план.

- Реклама -

Сравнението между 11 януари и 11 февруари 2026 г. показва съвсем малки изменения в цените. Бензин А95 поскъпва с един евроцент – от 1,23 на 1,24 евро за литър, а дизелът също се повишава с един евроцент – от 1,25 на 1,26 евро за литър. Единствено пропан-бутанът поевтинява с един евроцент – от 0,59 на 0,58 евро за литър.

Според Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците и превозвачи на горива, ситуацията на пазара остава спокойна.

„При пропан-бутана доставните цени са малко по-високи заради студеното време – с един-два цента, но на колонка това все още не се е отразило и надали ще се отрази до края на сезона”, коментира Хаджидимитров.

Той отбелязва, че през следващите две-три седмици не се очакват резки движения в цените, освен при възникване на извънредни обстоятелства като аварии в рафинерии или проблеми с доставки.

Експертът отчете и промяна в потребителските навици повече от месец след въвеждането на еврото, като плащанията вече се извършват предимно в новата валута.

По думите му след 20 януари между 70 и 80% от разплащанията вече са в евро, а делът на картовите плащания нараства до близо 50%, спрямо около 40% преди това.

Хаджидимитров отчита и лек спад в потреблението на горива, което се отразява на пазара.