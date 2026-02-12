„Чакаме те… Бори се!“: Ники Михайлов с емоционално послание към баща си

Николай Михайлов сподели емоционално послание към своя баща Бoрислав Михайлов по повод рождения му ден, като изрази благодарност, обич и надежда в момент, в който легендарният капитан на националния отбор води най-тежката си битка.

- Реклама -

В личния си профил бившият вратар публикува думи, изпълнени със силни емоции и признателност.

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти – житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме… през скръбта от безвъзвратността!“

Михайлов-младши подчерта, че в очите на дъщеря си Борислава вижда погледа на своя баща, който го е учил да бъде достоен човек, и увери, че семейството, което нарича „най-верния отбор“, ще продължи да се бори заедно с него.

Състоянието на бившия президент на БФС остава критично. Бoрислав Михайлов е приет по спешност в болница на 24 ноември, след като получава инсулт, а според последните данни състоянието му се е влошило рязко в края на изминалата седмица.

Към момента той се намира в медикаментозна кома в болница „Токуда“, интубиран, като лекарските екипи продължават борбата за живота му, докато близките му ежедневно отправят молитви за подобрение.

По информация от близки до семейството здравословните му проблеми се усложняват от дългогодишни заболявания, включително тежки последици от алкохолна зависимост и цироза на черния дроб, въпреки опитите на близките му да променят начина му на живот.

В същото време, докато семейството преминава през този тежък период, Николай Михайлов продължава да развива своя бизнес, като управлява ресторанта на националната футболна база в Бояна, който запази дейността си след промени в управлението на БФС.

Междувременно Николай Михайлов и неговата половинка Николета Лозанова също публикуваха снимки с легендарния вратар и неговата внучка Борислава, отправяйки силни послания за рождения му ден.

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти – житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме… през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние – твоят най-верен отбор, ще се борим докрай с теб! Желая ти само и единствено здраве…да бъдем около теб, колкото може повече… Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ!“

С емоционално обръщение се включи и Николета Лозанова.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова.



На 10 март 2024 г. Николай Михайлов и Николета Лозанова станаха родители на малката Борислава, която носи името на своя прочут дядо.

Бoрислав Михайлов е сред героите от Мондиал 1994 в САЩ, когато националният отбор под ръководството на Димитър Пенев достига историческото четвърто място в света.

Той бе президент на БФС в периода 2005–2024 г., има 102 мача за националния отбор и е избран за Футболист №1 на България през 1986 година.