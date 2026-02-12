НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоСпорт

          „Чакаме те… Бори се!“: Ники Михайлов с емоционално послание към баща си

          Семейството на легендарния вратар отправи емоционален апел за здраве, докато той продължава борбата си в болница.

          12 февруари 2026 | 13:46 60
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Николай Михайлов сподели емоционално послание към своя баща Бoрислав Михайлов по повод рождения му ден, като изрази благодарност, обич и надежда в момент, в който легендарният капитан на националния отбор води най-тежката си битка.

          - Реклама -
            
            

          В личния си профил бившият вратар публикува думи, изпълнени със силни емоции и признателност.

          „Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти – житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме… през скръбта от безвъзвратността!“

          Михайлов-младши подчерта, че в очите на дъщеря си Борислава вижда погледа на своя баща, който го е учил да бъде достоен човек, и увери, че семейството, което нарича „най-верния отбор“, ще продължи да се бори заедно с него.

          Състоянието на бившия президент на БФС остава критично. Бoрислав Михайлов е приет по спешност в болница на 24 ноември, след като получава инсулт, а според последните данни състоянието му се е влошило рязко в края на изминалата седмица.

          Последна информация за състоянието на Боби Михайлов Последна информация за състоянието на Боби Михайлов

          Към момента той се намира в медикаментозна кома в болница „Токуда“, интубиран, като лекарските екипи продължават борбата за живота му, докато близките му ежедневно отправят молитви за подобрение.

          По информация от близки до семейството здравословните му проблеми се усложняват от дългогодишни заболявания, включително тежки последици от алкохолна зависимост и цироза на черния дроб, въпреки опитите на близките му да променят начина му на живот.

          В същото време, докато семейството преминава през този тежък период, Николай Михайлов продължава да развива своя бизнес, като управлява ресторанта на националната футболна база в Бояна, който запази дейността си след промени в управлението на БФС.

          Междувременно Николай Михайлов и неговата половинка Николета Лозанова също публикуваха снимки с легендарния вратар и неговата внучка Борислава, отправяйки силни послания за рождения му ден.

          „Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти – житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме… през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние – твоят най-верен отбор, ще се борим докрай с теб! Желая ти само и единствено здраве…да бъдем около теб, колкото може повече… Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ!“

          С емоционално обръщение се включи и Николета Лозанова.

          „Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова.

          На 10 март 2024 г. Николай Михайлов и Николета Лозанова станаха родители на малката Борислава, която носи името на своя прочут дядо.

          Бoрислав Михайлов е сред героите от Мондиал 1994 в САЩ, когато националният отбор под ръководството на Димитър Пенев достига историческото четвърто място в света.

          Той бе президент на БФС в периода 2005–2024 г., има 102 мача за националния отбор и е избран за Футболист №1 на България през 1986 година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия: САЩ може отново да нападнат Иран

          Никола Павлов -
          САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона
          Политика

          Росица Кирова от ГЕРБ коментира ветото върху промените в Изборния кодекс

          Пола Жекова -
          Зам.-председателят на парламента заяви, че част от мотивите срещу промените в ИК заслужават сериозен дебат
          Крими

          Борят се за живота на детето, наръгано с нож в София тази сутрин

          Росица Николаева -
          При същия инцидент е загинало 21-годишно момче
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions