Централната избирателна комисия (ЦИК) откри процедура за обществена поръчка за осигуряване на машинното гласуване на предсрочните парламентарни избори през 2026 г. Прогнозната стойност на дейностите е 4 470 128 евро без ДДС, съобщиха от комисията.

Към момента на обявяване на поръчката основни компоненти за изпълнението ѝ не са определени, обясниха от ЦИК. Оттам посочиха, че е невъзможно да се фиксират точни параметри в техническите спецификации, включително и сроковете за извършване на дейностите.

Броят на секциите с машинно гласуване не може да бъде уточнен на този етап, тъй като образуването им зависи от обстоятелства, настъпващи в по-късен период. Неясен остава и броят на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), които ще се използват в страната и чужбина, както и разстоянията за транспортирането им.

Конкретизирането на участниците във вота и кандидатските листи се извършва между 45 и 27 дни преди изборния ден.

Миналата седмица ЦИК откри процедура и за възлагане на обществена поръчка за разяснителна кампания за предсрочните избори.