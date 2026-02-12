НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияПолитика

          ЦИК обяви поръчка за машинния вот за близо 4.5 млн. евро

          Комисията обяви, че към момента ключови параметри по изпълнението не могат да бъдат фиксирани

          12 февруари 2026 | 17:33 230
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Централната избирателна комисия (ЦИК) откри процедура за обществена поръчка за осигуряване на машинното гласуване на предсрочните парламентарни избори през 2026 г. Прогнозната стойност на дейностите е 4 470 128 евро без ДДС, съобщиха от комисията.

          - Реклама -
            
            

          Към момента на обявяване на поръчката основни компоненти за изпълнението ѝ не са определени, обясниха от ЦИК. Оттам посочиха, че е невъзможно да се фиксират точни параметри в техническите спецификации, включително и сроковете за извършване на дейностите.

          Броят на секциите с машинно гласуване не може да бъде уточнен на този етап, тъй като образуването им зависи от обстоятелства, настъпващи в по-късен период. Неясен остава и броят на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), които ще се използват в страната и чужбина, както и разстоянията за транспортирането им.

          Конкретизирането на участниците във вота и кандидатските листи се извършва между 45 и 27 дни преди изборния ден.

          Миналата седмица ЦИК откри процедура и за възлагане на обществена поръчка за разяснителна кампания за предсрочните избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions