      четвъртък, 12.02.26
          - Реклама -
          Давид Пастор вече тренира с ЦСКА

          Бразилецът вече се извини за постъпката си и ще бъде наказан според вътрешния правилник на ЦСКА

          12 февруари 2026 | 11:09
          Големият скандал с Давид Пастор започна да затихва. „Тема Спорт“ научи, че вчера бразилският краен защитник е тренирал за първи път през седмицата с ЦСКА, след като в нощта между неделя и понеделник беше задържан от органите на реда заради шофиране в нетрезво състояние. Дрегерът показа 2.32 промила, а бранителят остана в ареста до вторник следобед, когато получи условна присъда от 8 месеца лишаване от свобода, отложени за изпълнение за срок от 3 г. Пастор отнесе и глоба от около 31 000 евро, равностойността на стойността на автомобила, с който причини и леко пътнотранспортно произшествие.

          Бразилецът вече се извини за постъпката си и ще бъде наказан според вътрешния правилник на ЦСКА. След инцидента стана ясно, че една от причините за безразсъдното поведение на защитника е смъртта на неговата майка през миналата седмица, чието погребение е пропуснал заради невъзможност да се прибере до Бразилия навреме. Очаква се Пастор да се завърне в групата на ЦСКА за домакинството на Славия следващата събота, 21 февруари, от 17:30 ч.

