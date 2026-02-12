Депутатите продължават с изслушванията – за повишението на цените и злоупотреби с камерите за видеонаблюдение

Днес депутатите са предвидили изслушване на министъра на икономиката в оставка Петър Дилов. Той ще трябва да отговаря на въпроси, свързани с наблюдаваното значително и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни, енергия и други потребителски сектори. Вносител на предложението за изслушването е Севим Али и група народни представители от „Алианс за права и свободи“.

Също за днес е предвидено изслушване на старши комисар Димитър Величков – директор на ОДМВР – Сливен и комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОДМВР – Сливен. Те ще представят повече подробности около информация, публикувана във видеоклип на влогъра Станислав Цанков, в който се разкриват данни за извършено престъпление, педофилия – сексуално посегателство над малолетно лице. Изслушването е по предложение на депутати от МЕЧ.

Предстои и изслушване на Борислав Божинов – председател на Комисията за защита на личните данни, на Тони Тодоров – заместник-министър на вътрешните работи и на главен комисар Владимир Димитров – началник отдел „Киберсигурност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Те ще трябва да отговарят на въпроси на депутатите във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение. Вносител на предложението за изслушването е Божидар Божанов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

И вчера депутатите посветиха деня на изслушване – на въпроси около случая „Петрохан“ им отговаряха министърът на екологията – Манол Генов, заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, и.ф. председателят на ДАНС – Деньо Денев, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, директорът на ГД „Национална полиция“ – Васко Захариев и началникът отдел „Криминална полиция“ – Ангел Папалезов.