Десет жертви при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, извършителят е открит мъртъв

Най-малко десет души загинаха при стрелба в училище в канадския миньорски град Тъмблър Ридж, провинция Британска Колумбия. Сред жертвите са осем души от училището, както и майката и братът на 18-годишния извършител.
Нападателят е открит мъртъв със самопричинена огнестрелна рана, съобщи заместник-комисарят на Кралската канадска конна полиция в Британска Колумбия Дуейн Макдоналд. По думите му стрелецът е бил въоръжен с дългоцевно оръжие и пистолет.
Властите уточниха, че извършителят е „жена, родена биологично като мъж“. Мотивът за атаката засега остава неизвестен.
Според полицията нападателя е бил познат на органите на реда. Служители на реда са посещавали дома му многократно по сигнали, свързани с психичното му здраве.
Национален траур
Знамената в Канада ще бъдат свалени наполовина за седем дни в памет на жертвите при една от най-смъртоносните стрелби в историята на страната. Послания на съпричастност пристигнаха от редица световни лидери.
Премиерът Марк Карни заяви, че страната е в шок и траур.
Тъмблър Ридж е малък град с около 2400 жители, разположен в подножието на Канадските Скалисти планини, близо до границата с провинция Албърта. Кметът Дарил Краковка заяви пред обществената телевизия, че трагедията е разтърсила цялата общност.
Разследването продължава, като властите събират доказателства от мястото на инцидента и разпитват свидетели, за да изяснят обстоятелствата около стрелбата.