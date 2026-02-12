Десет жертви при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, извършителят е открит мъртъв

Най-малко десет души загинаха при стрелба в училище в канадския миньорски град Тъмблър Ридж, провинция Британска Колумбия. Сред жертвите са осем души от училището, както и майката и братът на 18-годишния извършител.

Нападателят е открит мъртъв със самопричинена огнестрелна рана, съобщи заместник-комисарят на Кралската канадска конна полиция в Британска Колумбия Дуейн Макдоналд. По думите му стрелецът е бил въоръжен с дългоцевно оръжие и пистолет.

Властите уточниха, че извършителят е „жена, родена биологично като мъж“. Мотивът за атаката засега остава неизвестен.

Според полицията нападателя е бил познат на органите на реда. Служители на реда са посещавали дома му многократно по сигнали, свързани с психичното му здраве.

Национален траур

Знамената в Канада ще бъдат свалени наполовина за седем дни в памет на жертвите при една от най-смъртоносните стрелби в историята на страната. Послания на съпричастност пристигнаха от редица световни лидери.

Премиерът Марк Карни заяви, че страната е в шок и траур.

„Това е нечувана жестокост“, посочи той и увери, че цяла Канада застава зад засегнатата общност.

Тъмблър Ридж е малък град с около 2400 жители, разположен в подножието на Канадските Скалисти планини, близо до границата с провинция Албърта. Кметът Дарил Краковка заяви пред обществената телевизия, че трагедията е разтърсила цялата общност.

„Ние сме едно голямо семейство тук“, каза той.

Разследването продължава, като властите събират доказателства от мястото на инцидента и разпитват свидетели, за да изяснят обстоятелствата около стрелбата.