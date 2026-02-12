НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Димо Гяуров: Имат ли загиналите при „Петрохан" отношение към службите?

          Бившият директор на НРС настоя службите да оповестят цялата налична информация

          Случаят „Петрохан“ се политизира прекалено много, особено в условията на предизборна кампания, а дебатите в парламента по темата са „ужасно представление“.

          Това коментира в предаването на bTV бившият директор на Националната разузнавателна служба (НРС) Димо Гяуров. Той предупреди, че действията на политиците ще създадат напрежение и недоверие в обществото.

          Според Гяуров институционалната неспособност и опитите за прехвърляне на отговорност няма да помогнат за изясняване на фактите. Той посочи, че най-вероятно става дума за убийство, последвано от самоубийство, но мотивите ще станат ясни по-късно.

          Бившият директор на НРС настоя службите да оповестят цялата налична информация. Гяуров подчерта, че в Народното събрание не е получен отговор на важен въпрос: има ли някой от шестимата загинали отношение към някоя от българските служби.

          По темата за войната в Украйна той изрази скептицизъм относно информациите за скорошно мирно споразумение. Гяуров отбеляза, че въпреки публикациите в британската преса за евентуални избори и референдум до средата на май, конкретен резултат все още липсва.

          Той постави под съмнение възможността за провеждане на честен вот по време на война. Гяуров акцентира върху неяснотата около избирателния корпус и попита кой реално ще гласува в подобна ситуация.

