Доналд Туск: Полша е верен съюзник на САЩ, но никога няма да бъде техен васал

Варшава е верен съюзник на Вашингтон, но няма да бъде васал на САЩ. Това заяви полският премиер Доналд Туск на пресконференция преди отпътуването си за Брюксел, предава Interia.pl.

„Полша ще бъде лоялен съюзник [на САЩ], но няма да бъде васал в отношенията с никоя държава по света“, подчерта той. „Съюзническите отношения не могат да се основават на това някой постоянно да се прекланя пред някого“.

Туск също така повтори позицията на Варшава относно Съвета за мир за Газа: „Нашето отношение към Съвета за мир е много предпазливо. Днес Съветът изглежда като много новаторско и оригинално начинание, но не всички негови аспекти удовлетворяват Полша“.

Преди заседанието на полския кабинет на 11 февруари премиерът заяви, че „при настоящите обстоятелства, като се вземат предвид принципите и статутът на този Съвет, както и непосредствените цели, свързани с възстановяването на Ивицата Газа, Полша няма да се присъедини към работата на Съвета за мир“.