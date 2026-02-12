Дугин: Западът се разпада на пет части!

Руският философ и идеолог на евразийството, Александър Дугин, представи подробен анализ на ситуацията в международните отношения, отбелязвайки бързото и динамично развитие на политическите процеси, свързани с политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Дугин, Западът вече не е обединен и се формират нови геополитически и идеологически центрове на сила.

Тръмп и разколът на Запада

Дугин подчерта, че периодът на Тръмп в Съединените щати е довел до значителни промени в световната политика, като основната причина за нарастващата турбулентност е непредсказуемата и радикална политика на Тръмп. Той добави, че представленията за „колективния Запад“ започват да се разпадат, като вече няма солидарност и предсказуемост между основните западни държави.

„Пред нашите очи се разпада представата за колективния Запад — съюза между западните държави и тези, които следват напълно в техния курс. Този консенсус вече не съществува“, заяви Дугин.

Появата на нови геополитически образувания

Според Дугин, разпадането на колективния Запад води до появата на нови, понякога конфликтни геополитически образувания. Той предполага, че на мястото на обединения Запад ще се формират пет отделни полюса, всеки със свои интереси и стратегии.

1. САЩ при Тръмп – Запад номер едно

Дугин отбелязва, че САЩ при Тръмп формират „Запад номер едно“, като този подход се различава съществено от глобалистката стратегия, която преди това следваха и демократи, и републиканци.

„Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. Той заявява пряка американска хегемония, особено на континентите Америка и в океанските пространства около тях“, подчерта Дугин.

Тръмп формулира новата доктрина Монро, която включва не само отказ от глобализма, но и създаването на пълна военно-политическа и икономическа гегемония на САЩ върху Америка и околните океани.

2. Европейският съюз – Запад номер две

В този нов глобален ред, Европейският съюз се явява Запад номер две, заявява Дугин. Той посочва, че ЕС вече не може да играе същата роля, която имаше при предишните администрации на САЩ, като в последно време европейските лидери започват да поставят под въпрос своето подчинение на Вашингтон.

„Европейските лидери започват да усещат, че те са васали на САЩ и това създава голямо недоволство. Въпреки това, все още не са готови да прекратят това подчинение и да търсят самостоятелност“, коментира Дугин.

3. Великобритания – Запад номер три

Великобритания след Brexit формира трети полюс на Запада, който не е напълно свързан с нито ЕС, нито със САЩ. Лондон играе двусмислена роля, но все пак остава в близки отношения със САЩ.

„Британският Запад вече не може да играе ролята на глобален брокер, след като Великобритания се изправя срещу ограниченията на своето влияние и ресурси“, отбелязва Дугин.

4. Глобалистите – Запад номер четири

Глобалистките сили, които включват организации като Световния икономически форум и личности като Джордж Сорос, съставляват Запад номер четири. Според Дугин, тези глобалисти са били основната сила, обединяваща Запада, но при Тръмп техният доминиращ статус отслабва.

5. Израел – Запад номер пет

Израел под ръководството на Бенямин Нетаняху също започва да играе по-самостоятелна роля, въпреки историческата си зависимост от САЩ и Европа. Израел вече не е просто прокси на САЩ, а има амбиции да формира собствена цивилизация и политическа позиция на Близкия Изток.

„Израел вече има своето място в новата глобална структура, със своите амбиции и стратегически цели. Въпреки това, не можем да наречем Израел наистина част от този Запад“, заключава Дугин.

Заключение: Разделен Запад и бъдещето

Дугин завършва анализа си, като отбелязва, че разделеният Запад започва да формира нови и различни политически, идеологически и геополитически полюси, които вече не съществуват под единната шапка на „колективния Запад“.