НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоСвят

          Два американски военни кораба се сблъскаха край бреговете на Южна Америка

          12 февруари 2026 | 16:29 870
          ГДК
          ГДК
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Два кораба от Военноморските сили (ВМС) на САЩ се сблъскаха в Карибско море край бреговете на Южна Америка, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на говорител на ВМС.

          - Реклама -
            
            

          Двама души са ранени при сблъсъка.

          „Двама души съобщиха за леки наранявания в сряда, когато американски военен кораб и кораб за доставки, назначен за струпване на военни сили в Карибите, се сблъскаха по време на презареждане с гориво“, се казва в статията.

          Според изданието инцидентът е станал между разрушителя USS Truxtun и кораба за доставки USNS Supply по време на презареждане с гориво в морето. И двата кораба са останали на повърхността след инцидента.

          Те са част от воденото от Вашингтон военно струпване в Карибите, което се провежда през последните месеци. Журналистите на CNN отбелязаха, че Вашингтон е разположил хиляди войници и десетки военни кораби в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Русия блокира WhatsApp и насочи потребителите към местна алтернатива

          Михаил Георгиев -
          Русия блокира WhatsApp и заплаши Telegram заради неспазване на местните закони.
          Политика

          Кремъл: Предстои нов кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ

          Пола Жекова -
          Говорителят Дмитрий Песков заяви, че датата и мястото на срещата ще бъдат обявени допълнително, а поканата към Киев остава в сила
          Икономика

          Индия одобри сделка за 39 млрд. долара и нови изтребители „Рафал“

          Пола Жекова -
          Сделката обхваща 114 изтребителя „Рафал“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions