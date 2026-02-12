Два американски военни кораба се сблъскаха край бреговете на Южна Америка

Два кораба от Военноморските сили (ВМС) на САЩ се сблъскаха в Карибско море край бреговете на Южна Америка, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на говорител на ВМС.

Двама души са ранени при сблъсъка.

„Двама души съобщиха за леки наранявания в сряда, когато американски военен кораб и кораб за доставки, назначен за струпване на военни сили в Карибите, се сблъскаха по време на презареждане с гориво“, се казва в статията.

Според изданието инцидентът е станал между разрушителя USS Truxtun и кораба за доставки USNS Supply по време на презареждане с гориво в морето. И двата кораба са останали на повърхността след инцидента.

Те са част от воденото от Вашингтон военно струпване в Карибите, което се провежда през последните месеци. Журналистите на CNN отбелязаха, че Вашингтон е разположил хиляди войници и десетки военни кораби в региона.