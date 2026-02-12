Двама нови в групата на Ботев (Пд) за дербито

Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров определи група от 20 футболисти за дербито днес с Локомотив (Пловдив). Срещата от 1/4-финалите за Купата на България е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“.

За първи път в групата на Ботев попадат Антоан Конте, който се завърна oт турския Игдир, както и Браян-Антони Хайн.

Извън състава е новото попълнение Закария Тиндано. Преотстъпеният от Гьозтепе 19-годишен защитник все още не е картотекиран.

Групата на Ботев (Пд) за дербито: 1. Християн Славков, 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 9. Алекса Мараш, 10. Емерсон Родригес, 11. Педро Игор, 13. Самуил Цонов, 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 27. Браян-Антони Хайн, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 45. Едсон Силва, 77. Лукас Араужо, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу