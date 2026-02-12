Преходът от лев към евро е преминал гладко и без сътресения, като над 80% от левовете вече са изтеглени от обращение.

Това заяви доц. Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на българските банки пред журналиста от Евроком Росица Николаева. По думите му към 6 февруари у населението са останали под 6 милиарда лева.

Миграцията на системите от лева в евро в новогодишната нощ е отнела около три часа, след което плащанията и тегленето на пари са възстановени нормално, посочи Йоловски. Той отбеляза, че физическата обмяна на парите през януари също се е случила според плана и има достатъчно евро банкноти и монети в наличност.

Гражданите могат да обменят останалите си левове във всички банки без такси и комисиони до края на юни тази година. Йоловски уточни, че след този срок обмяната ще продължи в БНБ без ограничение във времето. В населените места, където липсват банкови клонове, процесът се извършва в „Български пощи“.

Присъединяването към еврозоната не е повлияло на лихвените проценти, подчерта експертът.

По думите му, фиксираните лихви са запазени на същите нива, а при променливите формулите са преизчислени така, че стойността и вноските на кредитополучателите да не се променят.

Занапред лихвените нива ще зависят от пазарните условия и решенията на Европейската централна банка, каза още Джеймс Йоловски.

Банковите такси остават непроменени спрямо нивата от 8 август миналата година, като двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август.

Йоловски определи банковия сектор като стабилен и силно ликвиден.

Той допълни, че задължителните минимални резерви са понижени от 12% на 1%, което изравнява условията с тези в останалите държави от еврозоната.