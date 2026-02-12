НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Джеймс Йоловски пред Евроком: Остават под 6 млрд. лв. в хората, има достатъчно евро банкноти и монети в наличност (аудио)

          Банковият сектор е стабилен и силно ликвиден, фиксираните лихви са запазени на същите нива

          12 февруари 2026 | 13:01 220
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Преходът от лев към евро е преминал гладко и без сътресения, като над 80% от левовете вече са изтеглени от обращение.

          - Реклама -
            
            

          Това заяви доц. Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на българските банки пред журналиста от Евроком Росица Николаева. По думите му към 6 февруари у населението са останали под 6 милиарда лева.

          Миграцията на системите от лева в евро в новогодишната нощ е отнела около три часа, след което плащанията и тегленето на пари са възстановени нормално, посочи Йоловски. Той отбеляза, че физическата обмяна на парите през януари също се е случила според плана и има достатъчно евро банкноти и монети в наличност.

          Гражданите могат да обменят останалите си левове във всички банки без такси и комисиони до края на юни тази година. Йоловски уточни, че след този срок обмяната ще продължи в БНБ без ограничение във времето. В населените места, където липсват банкови клонове, процесът се извършва в „Български пощи“.

          Присъединяването към еврозоната не е повлияло на лихвените проценти, подчерта експертът.

          По думите му, фиксираните лихви са запазени на същите нива, а при променливите формулите са преизчислени така, че стойността и вноските на кредитополучателите да не се променят.

          Занапред лихвените нива ще зависят от пазарните условия и решенията на Европейската централна банка, каза още Джеймс Йоловски.

          Банковите такси остават непроменени спрямо нивата от 8 август миналата година, като двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август.

          Йоловски определи банковия сектор като стабилен и силно ликвиден.

          Той допълни, че задължителните минимални резерви са понижени от 12% на 1%, което изравнява условията с тези в останалите държави от еврозоната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          МВР и прокуратурата разбиха група за имотни измами в София, Перник и Дупница

          Пола Жекова -
          До момента чрез измами са придобити над 25 имота
          Инциденти

          Земетресение край Дупница тази сутрин, втори трус у нас за часове

          Дамяна Караджова -
          Епицентърът е между селата Тополница и Червен брег, няма данни земетресението да е усетено.
          Икономика

          Ще се отрази ли удължаването на лиценза на „Лукойл“ върху цените на горивата

          Дамяна Караджова -
          Експерти посочват, че решението осигурява стабилност на доставките и спокойствие на пазара на горива.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions