      четвъртък, 12.02.26
          - Реклама -
          Емисиите на CO₂ в Китай са стабилни или леко намалели през 2025 г., но пикът остава под въпрос

          Анализ показва спад от около 0,3%, подкрепен от бум на възобновяемата енергия и електромобилите

          12 февруари 2026 | 03:03
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Емисиите на въглероден диоксид в Китай през 2025 г. са останали без промяна или са отбелязали лек спад, показва анализ на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA), публикуван от Carbon Brief.

          Според оценката емисиите вероятно са намалели с около 0,3% за годината, но несигурността около част от данните – особено тези за потреблението на въглища – не позволява категорично заключение. Затова анализаторите използват формулировката „стабилни или намаляващи“.

          Това е първият случай, в който емисиите не нарастват в рамките на цяла календарна година при едновременно увеличаващо се енергийно търсене. Предишният отчетен спад беше по време на пандемията от COVID-19 и се дължеше на строгите локдауни.

          Възобновяемата енергия и електромобилите ограничават ръста

          Основната причина за задържането на емисиите е масираното разширяване на възобновяемите източници, което компенсира увеличеното потребление на електроенергия.

          Отчита се спад и в индустрията – особено в производството на строителни материали – както и в транспорта, където бързото навлизане на електромобили намалява зависимостта от изкопаеми горива.

          В същото време емисиите от химическата индустрия рязко са нараснали и вероятно ще продължат да растат. Макар секторът да е по-малък източник на замърсяване в сравнение с енергетиката, неговият ускорен ръст оказва значително влияние върху общата картина.

          Крехък напредък

          Анализът предупреждава, че спадът е минимален и дори малко увеличение може отново да изведе емисиите над предишния им връх.

          Китай – най-големият емитер на парникови газове в света – е поел ангажимент да достигне пик на емисиите до 2030 г., като част от дългосрочната си стратегия за въглеродна неутралност. Някои анализатори смятат, че този момент може да настъпи по-рано, но данните за 2025 г. все още не позволяват категоричен извод.

          Експертите подчертават, че по-важен от символичното годишно изменение е фактът, че емисиите вече не растат с темповете, наблюдавани до 2023 г.

          За реален и устойчив спад ще бъдат необходими:
          по-ускорено внедряване на възобновяеми източници, реформи в електропреносната мрежа и значително разширяване на капацитета за съхранение на енергия.

          Въглищата продължават да доминират в производството на електроенергия в страната, но делът им е намалял с близо 2% през изминалата година, въпреки увеличеното търсене.

