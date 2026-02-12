НА ЖИВО
          Ердоган и Мицотакис с призив за решение на морските спорове между Турция и Гърция

          Лидерите на двете съседни държави заявиха готовност за диалог и търсене на решения на основата на международното право.

          12 февруари 2026 | 12:17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изразиха желание за намиране на решение на дългогодишните спорове между двете страни, свързани основно с морските граници и правата в Егейско море.

          По време на среща в Анкара двамата лидери се обединиха около позицията, че различията между Турция и Гърция могат да бъдат решавани на основата на международното право. Мицотакис заяви, че е настъпил моментът да бъде премахнато напрежението, а Ердоган го нарече „скъп приятел“.

          Двете съседни държави са в конфликт по редица въпроси от десетилетия, като основният спор е свързан с морските граници, въздушното пространство и правата върху ресурси в Егейско море.

          Ердоган смени министрите на правосъдието и вътрешните работи на Турция Ердоган смени министрите на правосъдието и вътрешните работи на Турция

          „Аз считам, г-н президент, че в духа на положителния опит, който имаме, е време да премахнем всякакви формални и съществени заплахи за нашите отношения. Ако не сега, то кога”, заяви Мицотакис.

          От своя страна турският президент подчерта, че въпреки сложността на проблемите, решения могат да бъдат намерени.

          „По време на срещата ни с министър-председателя отново открито и откровено обсъдихме позициите си по отношение на Егейско море и Източното Средиземноморие. Постоянно поддържаме мнението, че макар и настоящите проблеми да са сложни, те не са непреодолими съгласно международното право. Необходими са само добра воля, конструктивен диалог и желание за намиране на решение”, заяви Реджеп Тайип Ердоган.

