Ердоган и Мицотакис с призив за решение на морските спорове между Турция и Гърция

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изразиха желание за намиране на решение на дългогодишните спорове между двете страни, свързани основно с морските граници и правата в Егейско море.

По време на среща в Анкара двамата лидери се обединиха около позицията, че различията между Турция и Гърция могат да бъдат решавани на основата на международното право. Мицотакис заяви, че е настъпил моментът да бъде премахнато напрежението, а Ердоган го нарече „скъп приятел“.

Двете съседни държави са в конфликт по редица въпроси от десетилетия, като основният спор е свързан с морските граници, въздушното пространство и правата върху ресурси в Егейско море.

„Аз считам, г-н президент, че в духа на положителния опит, който имаме, е време да премахнем всякакви формални и съществени заплахи за нашите отношения. Ако не сега, то кога”, заяви Мицотакис.

От своя страна турският президент подчерта, че въпреки сложността на проблемите, решения могат да бъдат намерени.