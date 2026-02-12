ЕС обсъди военната подкрепа за Украйна и общата отбранителна готовност

Продължаването на военната подкрепа за Украйна и включването на страната в Европейската отбранителна технологична и индустриална база бяха сред основните теми на заседанието на Съвета „Външни работи“ на Европейския съюз във формат министри на отбраната, проведено на 11 февруари. В срещата участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов.
По време на форума Европейската комисия приветства факта, че 15 държави, бенефициенти по инструмента SAFE, вече са включили Украйна в своите инвестиционни планове. Обсъдени бяха и възможности за подкрепа чрез средства на Европейската инвестиционна банка, както и участие на Украйна в други европейски отбранителни инициативи.
В своето изказване министър Запрянов подчерта значението на по-бързото интегриране на страната в европейските отбранителни програми.
България се обяви за по-гъвкави и ускорени процедури при използването на средствата за военна помощ през периода 2026–2027 г., така че Украйна да може бързо да придобива необходимо отбранително оборудване както от европейския и украинския пазар, така и от трети страни при нужда.
По време на работна вечеря министрите обсъдиха и стратегическите перспективи за отбранителната готовност на ЕС през 2026 г., както и изпълнението на Бялата книга за европейска отбранителна готовност.
В своето изказване Запрянов подчерта значението на защитата на въздушните, морските и сухопътните граници на ЕС, с акцент върху източния фланг и Черно море, както и ролята на новите европейски инструменти за изграждане на отбранителни способности.
Министърът акцентира и върху новия законодателен пакет за военната мобилност, като изрази очакване за сериозно европейско финансиране на инфраструктура с двойна употреба в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028–2035 г.
Откроена бе и значимостта на паневропейския Коридор № 8, както и развитието на транспортни връзки по направлението юг–север, които са важни за военната мобилност.
В края на заседанието Съветът „Външни работи/Отбрана“ прие решения, които дават зелена светлина за изпълнението на първите осем национални инвестиционни плана по инструмента SAFE, сред които е и планът, представен от България.