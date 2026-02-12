НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          ЕС обсъди военната подкрепа за Украйна и общата отбранителна готовност

          Министър Атанас Запрянов участва в заседанието на Съвета „Външни работи“ във формат министри на отбраната

          12 февруари 2026 | 09:56 220
          Снимка: БГНЕС
          Продължаването на военната подкрепа за Украйна и включването на страната в Европейската отбранителна технологична и индустриална база бяха сред основните теми на заседанието на Съвета „Външни работи“ на Европейския съюз във формат министри на отбраната, проведено на 11 февруари. В срещата участва и министърът на отбраната Атанас Запрянов.

          По време на форума Европейската комисия приветства факта, че 15 държави, бенефициенти по инструмента SAFE, вече са включили Украйна в своите инвестиционни планове. Обсъдени бяха и възможности за подкрепа чрез средства на Европейската инвестиционна банка, както и участие на Украйна в други европейски отбранителни инициативи.

          ЕП гласува в сряда заема от 90 млрд. евро за Украйна

          В своето изказване министър Запрянов подчерта значението на по-бързото интегриране на страната в европейските отбранителни програми.

          „Бързото и ефективно асоцииране на Украйна в съответните инициативи, включително Европейската програма за отбранителна индустрия, SAFE, Европейския фонд за отбрана и бъдещия Фонд за конкурентоспособност на ЕС остава без алтернатива за европейската сигурност. Ние трябва да се възползваме от капацитета за иновации и бойния опит на Украйна“,

          подчерта министър Запрянов.

          България се обяви за по-гъвкави и ускорени процедури при използването на средствата за военна помощ през периода 2026–2027 г., така че Украйна да може бързо да придобива необходимо отбранително оборудване както от европейския и украинския пазар, така и от трети страни при нужда.

          По време на работна вечеря министрите обсъдиха и стратегическите перспективи за отбранителната готовност на ЕС през 2026 г., както и изпълнението на Бялата книга за европейска отбранителна готовност.

          В своето изказване Запрянов подчерта значението на защитата на въздушните, морските и сухопътните граници на ЕС, с акцент върху източния фланг и Черно море, както и ролята на новите европейски инструменти за изграждане на отбранителни способности.

          Министърът акцентира и върху новия законодателен пакет за военната мобилност, като изрази очакване за сериозно европейско финансиране на инфраструктура с двойна употреба в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028–2035 г.

          Япония се включва в инициативата на НАТО за подкрепа на Украйна – Евроком

          Откроена бе и значимостта на паневропейския Коридор № 8, както и развитието на транспортни връзки по направлението юг–север, които са важни за военната мобилност.

          „Европейският съюз трябва да задълбочи сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната с ключови сходно мислещи партньори и да има ясна и последователна дипломатическа позиция, за да остане надежден фактор в глобалната сигурност“,

          посочи министър Запрянов.

          В края на заседанието Съветът „Външни работи/Отбрана“ прие решения, които дават зелена светлина за изпълнението на първите осем национални инвестиционни плана по инструмента SAFE, сред които е и планът, представен от България.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

