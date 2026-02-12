ЕС въвежда задължителен микрочип за всички кучета и котки

Европейският съюз въвежда изискване за поставяне на микрочип и регистрация на всички кучета и котки в национални бази данни. Новият регламент предстои да бъде официално одобрен от Съвета и Европейския парламент, съобщи Pariteni.bg по данни на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Документът ще бъде публикуван в Официалния вестник през 2026 г. и ще влезе в сила през лятото. Прилагането на мерките ще започне от средата на 2028 г., като първоначално ще важи за животните, пуснати на пазара. За собствениците на домашни любимци, които не са чипирани, задължението ще влезе в сила след преходен период – вероятно от средата на 2041 г.

Държавите членки ще отговарят за контрола и налагането на санкции при нарушения. Предвижда се създаването на система за проверка на онлайн обявите, която да гарантира, че продавачът е реален собственик. Пет години след влизането на регламента в сила, всяка онлайн реклама за продажба или дарение ще подлежи на задължителна верификация.

Регламентът обхваща развъдници, магазини, приюти и приемни домове. Въвеждат се единни стандарти за хуманно отношение, включително забрана за отглеждане в клетки и осигуряване на достъп на открито за кучетата. Персоналът в тези обекти ще трябва да преминава специализирано обучение, като това изискване се очаква да важи от 2033 г.

Правилата изключват фермерите, отглеждащи котки за борба с гризачи, ако не извършват търговска дейност. Безстопанствените животни също не попадат в обхвата на регламента, докато не бъдат приютени или осиновени.