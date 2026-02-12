FT: Обиски в централата на ЕК по дело за машинации с недвижими имоти

Белгийската полиция извърши претърсвания в централата на Европейската комисия (ЕК) като част от разследване на евентуални нередности при продажбата на недвижими имоти, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на два източника.

Според източниците, в четвъртък са извършени претърсвания в различни отдели на ЕК, включително бюджетния отдел. Източниците заявиха, че предполагаемите нарушения може да са извършени по време на мандата на Йоханес Хан като европейски комисар по бюджета (2019-2024 г.). Впоследствие той е назначен за специален пратеник на ЕС за Кипър.

Според FT разследването се ръководи от Европейската прокуратура (EPPO). То се отнася до 23 сгради, придобити през 2024 г. от белгийския суверенен фонд SFPIM за 900 милиона евро.

„Европейската прокуратура може да потвърди, че провежда дейности по събиране на доказателства като част от текущото разследване“, цитира вестникът говорителя на EPPO Тине Холевует.