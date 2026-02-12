НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоЕвропа

          Германия намалява зависимостта си от САЩ и Китай в сферата на въоръженията

          12 февруари 2026 | 14:59 221
          Бундесвер
          Бундесвер
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Германските власти планират да намалят зависимостта на производителите на оръжие от Китай и САЩ по отношение на веригите за доставки, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

          - Реклама -
            
            

          Според агенцията, през последните месеци служители на германското Министерство на отбраната са оценявали дела на Китай и САЩ в доставките на компоненти и технологии за германски компании. Същевременно министерството разработва план за намаляване на тези доставки и осигуряване на по-голяма независимост.

          Като една от мерките, насочени към постигането на тази цел, Министерството на отбраната предлага да се даде приоритет на договорите за компании с установени европейски вериги за доставки.

          По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Германия се въоръжава с рекордни темпове, като се очаква разходите за отбрана да се увеличат 2,5 пъти от 2021 до 2029 г., надхвърляйки 175 милиарда евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

          Христо Иванов -
          Броят на домовете без електричество поради бурята нарасна до 900 000.
          Европа

          FT: Обиски в централата на ЕК по дело за машинации с недвижими имоти

          Христо Иванов -
          Предполагаемите нарушения може да са извършени по време на Йоханес Хан като европейски комисар по бюджета (2019-2024 г.)
          Общество

          Стачка в „Луфтханза“ отмени 800 полета, засегнати са и връзките със София

          Пола Жекова -
          Възстановяване на редовното разписание се очаква от утре
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions