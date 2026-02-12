Германия намалява зависимостта си от САЩ и Китай в сферата на въоръженията

Германските власти планират да намалят зависимостта на производителите на оръжие от Китай и САЩ по отношение на веригите за доставки, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според агенцията, през последните месеци служители на германското Министерство на отбраната са оценявали дела на Китай и САЩ в доставките на компоненти и технологии за германски компании. Същевременно министерството разработва план за намаляване на тези доставки и осигуряване на по-голяма независимост.

Като една от мерките, насочени към постигането на тази цел, Министерството на отбраната предлага да се даде приоритет на договорите за компании с установени европейски вериги за доставки.

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Германия се въоръжава с рекордни темпове, като се очаква разходите за отбрана да се увеличат 2,5 пъти от 2021 до 2029 г., надхвърляйки 175 милиарда евро.