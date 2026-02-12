НА ЖИВО
          Гръцките фермери връщат тракторите пред парламента в Атина

          Oчакват се затруднения в движението в центъра на столицата утре следобед и се предвижда демонстрацията да продължи в събота

          12 февруари 2026 | 18:11 160
          Снимка: БГНЕС
          Гръцките фермери подновяват протестните действия в Атина, като се очакват затруднения в движението в центъра на столицата утре следобед. Земеделските производители планират демонстрация с трактори пред сградата на парламента заради високите производствени разходи, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

          Протестиращите възнамеряват да останат на мястото през цялата нощ. Предвижда се демонстрацията да продължи и в събота, след което земеделската техника ще бъде изтеглена от центъра на града.

          Недоволството се възобновява близо месец след като фермерите временно прекратиха продължилите със седмици блокади на магистрали и гранични пунктове. Тогава те настояваха за по-високи държавни субсидии и данъчни облекчения, като бяха проведени срещи с представители на правителството.

          Организаторите заявиха, че не са удовлетворени от резултатите от разговорите. Те твърдят, че обявените облекчителни мерки все още не са влезли в сила, което налага новата вълна от протести в търсене на конкретни решения.

          Гръцките земеделци излизат на нов национален протест в Атина през февруари Гръцките земеделци излизат на нов национален протест в Атина през февруари
