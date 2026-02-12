НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Европа

          Християн Мицкоски очаква добри новини от САЩ за митата

          12 февруари 2026 | 12:38 140
          Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви в четвъртък сутринта, че очаква добри новини от САЩ в рамките на деня относно митата върху македонските продукти, предава „Независен“.

          „Очаквам добри новини. Водим ожесточени преговори през последните няколко месеца, помните ли, когато опозиционните медии, условно казано, излязоха и критикуваха как Македония е получила 34 процента мита и не знам какво и не знам как“, посочи Мицкоски, отговаряйки на журналистически въпрос по време на посещението си в община Карпош.

          Той добави, че очаква всичко това да бъде потвърдено със съвместно изявление днес.

          „Очаквам благоприятни новини оттам и очаквам някъде около 63-64 продукта, които са стратегически за нас, да имат преференциална митническа тарифа, която ще бъде в едноцифрени числа и ще варира между нула и 6,5 процента“, отбеляза той.

          Вашият коментар
