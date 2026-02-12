Христо Янев с една дилема преди мача срещу ЦСКА 1948

Треньорът повтаря поне 10 от 11-те титуляри в гостуването на ЦСКА 1948

Треньорът на ЦСКА Христо Янев има само една въпросителна относно титулярния състав за съботното шампионатно гостуване на ЦСКА 1948. 46-годишният специалист със сигурност ще повтори 10 от 11-те футболисти, които започнаха при победата с 2:0 за купата над същия съперник във вторник. Единствената му дилема е свързана с халфовата линия. Там на разположение се завръща капитанът от първия пролетен мач срещу Арда (3:1) Бруно Жордао. Португалецът бе в групата и за сблъсъка с ЦСКА 1948 онзи ден, но не бе готов да се включи пълноценно и предвид развоя на срещата Христо Янев взе решение да не рискува състоянието му.

Жордао е един от основните футболисти в състава през този сезон, а по време на зимната подготовка бе първи избор в предмостието на отбраната, където във вторник започна Макс Ебонг. Националът на Беларус отбеляза и дебютния си гол за ЦСКА, оформяйки крайното 2:0. Пред него пък действаха Исак Соле, изиграл много силен мач, и Джеймс Ето’о, избран от феновете за Играч №1 на есенния полусезон именно пред Жордао. Така решението за Христо Янев е изключително трудно и то ще го съпътства през цялата пролет, ако всички халфове са здрави. В първия пролетен кръг на пейката остана Исак Соле, но след представянето му срещу ЦСКА 1948 ще е трудно националът на ЦАР да бъде изваден от стартовите 11.

Христо Янев показа, че няма да предприема излишни рискове и ще разчита на твърдо ядро от футболисти в двубоя за купата онзи ден. Той няма да прави промени в останалите линии, като отново в центъра на защитата ще си партнират Теодор Иванов и Лумбард Делова, а атаката ще води Йоанис Питас, който започна пролетта „под пара“ с два гола в първите два мача. Иван Турицов отново ще изведе армейците с капитанската лента.