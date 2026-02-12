Психологът и член на СИНПИ Христо Монов коментира пред „Евроком“ сигнала, подаден още през 2022 г. от свидетеля Андреев, който твърди, че е бил разпитван от служители на ДАНС, без те да се легитимират официално.

Психологът, позовавайки се на опита си като бивш народен представител, запознат с работата на службите, допусна възможността в групата да е имало действащи сътрудници, които не е трябвало да бъдат осветявани.

Според него версията за разширено меланхолно самоубийство по случая „Петрохан“ е малко вероятна, а действията на извършителите напомнят на „разчистване на сметки“, характерно за наркобандите. Категоричен е, че разделянето на жертвите на две локации цели създаване на „шум в системата“ и мистерия, но крайният резултат е липсата на свидетели.

Експертът отправи остри критики към държавните институции и конкретно към Държавната агенция за закрила на детето. Той подчерта, че от седем години липсва национална стратегия за детето. Монов призова за тематични проверки на всички неправителствени организации, работещи с деца, които да отговорят какви резултати постигат и какви са източниците им на финансиране.

По отношение на лидера на групата, психологът го определи като силно манипулативна личност, способна да въздейства върху уязвими хора и да ги превърне в зависими. Монов описа състоянието на обществото като „болно и разделено“, като направи паралел с инциденти в чужбина и призова за сериозни мерки в грижата за психичното здраве на нацията.