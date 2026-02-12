НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългария

          Христо Монов за Евроком: В групата от „Петрохан“ може да е имало действащи сътрудници (аудио)

          12 февруари 2026 | 17:06 2460
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Психологът и член на СИНПИ Христо Монов коментира пред „Евроком“ сигнала, подаден още през 2022 г. от свидетеля Андреев, който твърди, че е бил разпитван от служители на ДАНС, без те да се легитимират официално.

          - Реклама -
            
            

          Психологът, позовавайки се на опита си като бивш народен представител, запознат с работата на службите, допусна възможността в групата да е имало действащи сътрудници, които не е трябвало да бъдат осветявани.

          Според него версията за разширено меланхолно самоубийство по случая „Петрохан“ е малко вероятна, а действията на извършителите напомнят на „разчистване на сметки“, характерно за наркобандите. Категоричен е, че разделянето на жертвите на две локации цели създаване на „шум в системата“ и мистерия, но крайният резултат е липсата на свидетели.

          Експертът отправи остри критики към държавните институции и конкретно към Държавната агенция за закрила на детето. Той подчерта, че от седем години липсва национална стратегия за детето. Монов призова за тематични проверки на всички неправителствени организации, работещи с деца, които да отговорят какви резултати постигат и какви са източниците им на финансиране.

          По отношение на лидера на групата, психологът го определи като силно манипулативна личност, способна да въздейства върху уязвими хора и да ги превърне в зависими. Монов описа състоянието на обществото като „болно и разделено“, като направи паралел с инциденти в чужбина и призова за сериозни мерки в грижата за психичното здраве на нацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЦИК обяви поръчка за машинния вот за близо 4.5 млн. евро

          Пола Жекова -
          Комисията обяви, че към момента ключови параметри по изпълнението не могат да бъдат фиксирани
          Икономика

          Туризмът отчете силен финал на 2025 г., българите генерират по-голямата част от приходите

          Росица Николаева -
          Приходите от нощувки през декември 2025 г. достигат 112,7 млн. лв.
          Крими

          Прокуратурата разследва убийството на детето и нападението над двете жени в квартал “Подуяне“

          Пола Жекова -
          45-годишения мъж е задържан за срок до 24 часа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions